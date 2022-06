Une erreur a coûté "une demi-seconde" à Sainz

C'est de la troisième place de la grille de départ que Carlos Sainz prendra le départ du Grand Prix du Canada ce dimanche, à l'issue d'une séance particulièrement animée sous la pluie, avec une piste qui a progressivement séché sans toutefois jamais être viable pour les pneus slicks.

Les espoirs de Ferrari reposaient sur Sainz, Charles Leclerc étant condamné au fond de grille par une pénalité pour avoir adopté de nouvelles pièces moteur au-delà de son quota. Et bien que Sainz ait toujours été aux avant-postes, avec la troisième place en Q1, la quatrième en Q2 et la troisième en Q3, il était toujours relégué à plus d'une demi-seconde de Max Verstappen.

L'Espagnol savait avoir fort à faire afin de menacer le Champion du monde en titre pour la pole position, aussi a-t-il tout donné dans sa dernière tentative chronométrée, mais il a manifestement trop attaqué puisqu'il a commis une erreur dans le dernier virage, d'où cette troisième place avec huit dixièmes de déficit, de surcroît un dixième et demi derrière l'Alpine de Fernando Alonso.

"Aujourd'hui, je me sentais assez bien avec la voiture, surtout en pneus pluie", commente Sainz. "Quand la piste a séché, les autres ont semblé faire un pas en avant. Dans le dernier tour, je crois avoir fait le meilleur temps absolu dans le premier secteur, puis dans le second je savais avoir perdu un peu sur Max ; j'ai essayé d'aller très vite dans le dernier virage mais ça n'a pas marché et ça m'a coûté une demi-seconde. J'ai essayé de jouer la pole, et au final je me suis retrouvé troisième à cause de cette erreur."

Le pilote Ferrari va désormais s'efforcer de riposter lors d'une course qui s'annonce sèche. "Pour le reste, je pense que nous sommes en bonne position pour demain. Je pense que ça va être une bonne bataille avec Max aux avant-postes. Voyons voir ce que nous pouvons faire avec Fernando, car il a été très rapide tout le week-end." Sainz conclut avec l'intention de faire honneur aux nombreux tifosi présents au Circuit Gilles Villeneuve : "Je vais essayer de faire une bonne course demain, histoire de voir si nous pouvons nous battre pour cette victoire."