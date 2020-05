C'était un 15 mai : Verstappen plus jeune vainqueur de l'Histoire

Max Verstappen (Red Bull), GP d'Espagne 2016 - 18 ans, 7 mois, 15 jours 1 / 10 Photo de: Steven Tee / Motorsport Images Seul pilote à avoir fait ses débuts en Formule 1 à l'adolescence (ce qui est désormais interdit par la réglementation sportive), Max Verstappen est dans sa deuxième saison dans l'élite lorsque Red Bull décide de le titulariser pour le cinquième Grand Prix de la saison. Décision payante d'emblée ! Verstappen profite de l'étonnant accrochage des Mercedes au premier tour et mène une course extrêmement solide au volant d'une RB12 qu'il n'avait jamais pilotée auparavant. Il s'impose devant les Ferrari, à l'âge de 18 ans seulement.

Sebastian Vettel (Toro Rosso), GP d'Italie 2008 - 21 ans, 2 mois et 11 jours 2 / 10 Photo de: Steven Tee / Motorsport Images Pour sa première saison complète en Formule 1, le jeune Sebastian Vettel jouit à partir du GP d'une Toro Rosso STR3 extrêmement compétitive, qui s'illustre tout particulièrement au Grand Prix d'Italie. Plusieurs favoris se sont fait piéger par la pluie en qualifications, et Vettel a signé la pole position avec son coéquipier Sébastien Bourdais au quatrième rang. Si le Français a le malheur de caler sur la grille, l'Allemand est irréprochable : en l'espace de 15 tours, il creuse un écart de dix secondes sur la McLaren de Heikki Kovalainen et le maintient jusqu'au drapeau à damier. C'est la première de 53 victoires pour le futur pilote Red Bull et Ferrari.

Charles Leclerc (Ferrari), GP de Belgique 2019 - 21 ans, 10 mois, 16 jours 3 / 10 Photo de: Jerry Andre / Motorsport Images Pour sa deuxième saison en Formule 1, sa première chez Ferrari, Charles Leclerc ne se contente pas du rôle de second couteau, loin de là. Le jeune Monégasque met à mal le statut de leader de son coéquipier quadruple Champion du monde, Sebastian Vettel. Après avoir perdu sur problème moteur une victoire qui semblait acquise dès la deuxième course de 2019 à Bahreïn, Leclerc résiste à la Mercedes de Lewis Hamilton pour s'imposer en Belgique. Il enchaînera une deuxième victoire de rang devant les tifosi à Monza.

Fernando Alonso (Renault), GP de Hongrie 2003 - 22 ans, 26 jours 4 / 10 Photo de: LAT Images En 2003, Renault tente de retrouver le chemin du succès avec son intéressant moteur aux dix cylindres en V à 110°. De premiers signes prometteurs apparaissent avec le doublé en qualifications en Malaisie, puis Fernando Alonso signe une nouvelle pole position en Hongrie. Troisième sur la grille, la Jaguar de Mark Webber prend la deuxième place au départ et ralentit le peloton. Alonso prend 21 secondes d'avance en 12 tours et signe la première victoire du Losange depuis Alain Prost en 1983.

Troy Ruttman (Kuzma), 500 Miles d'Indianapolis 1952 - 22 ans, 2 mois, 19 jours 5 / 10 Photo de: IndyCar Series Dans les années 1950, les 500 Miles d'Indianapolis sont au calendrier de la Formule 1 pour justifier son statut de Championnat du monde, bien que les pilotes européens n'aillent pas s'y frotter. L'Américain Troy Ruttman remporte l'édition 1952 à 22 ans seulement.

Bruce McLaren (Cooper), GP des États-Unis 1959 - 22 ans, 3 mois, 12 jours 6 / 10 Photo de: LAT Images Le Grand Prix des États-Unis 1959 n'est que le septième de Bruce McLaren en Championnat du monde, lui qui a déjà signé un podium à Aintree et était troisième au Portugal lorsqu'il a subi un problème de transmission. Pour l'unique venue de la Formule 1 à Sebring, McLaren profite des pannes subies par les leaders successifs, Stirling Moss puis Jack Brabham, ce dernier trahi par la mécanique dans le dernier tour, pour s'imposer avec moins d'une seconde d'avance sur Maurice Trintignant.

Lewis Hamilton (McLaren), GP du Canada 2007 - 22 ans, 5 mois, 3 jours 7 / 10 Photo de: Lorenzo Bellanca / Motorsport Images Titularisé chez McLaren pour sa première saison en Formule 1, Lewis Hamilton connaît des débuts absolument flamboyants, montant sur le podium lors de ses neuf premiers Grands Prix. Et pour sa sixième course, au Canada, il rejoint assez aisément le cercle des vainqueurs en GP. Le reste n'est qu'Histoire.

Kimi Räikkönen (McLaren), GP de Malaisie 2003 - 23 ans, 5 mois, 6 jours 8 / 10 Photo de: DaimlerChrysler Lorsque Kimi Räikkönen fait ses débuts en Formule 1 chez Sauber après seulement une saison en Formule Renault, nombreux sont les sceptiques, mais le Finlandais ne tarde pas à les faire taire par ses performances et signe chez McLaren dès 2002. Cette année-là, une première victoire lui échappe à Magny-Cours, où il est en tête lorsqu'il glisse sur une flaque d'huile à cinq tours du but. Son heure vient néanmoins l'année suivante en Malaisie, où une performance solide lui permet de triompher devant la Ferrari de Rubens Barrichello et la Renault du poleman Fernando Alonso.

Robert Kubica (BMW Sauber), GP du Canada 2008 - 23 ans, 6 mois, 1 jour 9 / 10 Photo de: LAT Images En 2008, Robert Kubica dispose pour la première fois d'une monoplace capable de jouer la victoire, avec laquelle il monte sur le podium à sept reprises. Au Canada, Lewis Hamilton et Kimi Räikkönen s'éliminent en s'accrochant dans les stands, Felipe Massa est victime d'un pépin technique lors d'un pitstop, Heikki Kovalainen réalise une course médiocre ; les BMW Sauber ont une voie royale pour signer le doublé, mais sont menacées par la Renault de Fernando Alonso. L'équipe donne la meilleure stratégie à Kubica, qui s'impose, tandis que son coéquipier Nick Heidfeld finit deuxième et ne remportera jamais la moindre victoire.