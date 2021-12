Les essais d'Abu Dhabi s'achèvent avec le meilleur temps de Shwartzman

Robert Shwartzman a signé le meilleur temps de la deuxième et dernière journée d'essais à Abu Dhabi, qui marquait les ultimes tours de roue des monoplaces de cette génération. Membre de la Ferrari Driver Academy, le Russe était le seul jeune pilote en piste ce mercredi et à utiliser ainsi une monoplace 2021, expliquant également cette hiérarchie. Tous les autres pilotes étaient au volant de monoplaces plus anciennes et modifiées afin de tester les futurs pneus Pirelli 18 pouces pour la saison prochaine.

Robert Shwartzman a établi la référence du jour en 1'25"348 dans la dernière heure des essais, s'installant ainsi au premier rang avec une demi-seconde d'avance sur la McLaren de Lando Norris. Ce dernier était en piste avec une MCL35M modifiée, son équipe étant la seule à avoir préparé un mulet de l'année en cours en raison du passage l'hiver dernier du moteur Renault au bloc Mercedes. Par ailleurs, l'écurie de Woking a débuté la journée en testant un nouveau système de LED sur les flasques de ses roues, le temps d'un tour d'installation.

Après avoir rencontré un problème hydraulique qui a provoqué un drapeau rouge dans la matinée, Sebastian Vettel a pu reprendre le programme d'Aston Martin et a signé le troisième temps de la journée. L'Allemand a bouclé plus de deux fois la distance d'un Grand Prix malgré ce souci technique et a signé son chrono le plus rapide dans les cinq dernières minutes de roulage.

Pour sa deuxième journée d'acclimatation chez Mercedes, George Russell a pris la quatrième place avec la W10 modifiée de 2019, à six dixièmes du chrono de Lando Norris. Pierre Gasly a terminé cinquième devant Carlos Sainz, tandis que Fernando Alonso est septième après avoir bouclé pas moins de 150 tours avec l'Alpine.

Chez Alfa Romeo, le rookie Guanyu Zhou était de nouveau à l'œuvre pour préparer la saison prochaine. Après avoir testé la monoplace 2021 hier, il a pris la suite de Valtteri Bottas au volant du mulet modifié pour les tests pneumatiques. Il a pris la huitième place, devant la Red Bull de Sergio Pérez.

Sur l'autre Haas en piste ce mercredi, dotée des pneus 2022, Pietro Fittipaldi a terminé au dixième rang après avoir provoqué le deuxième drapeau rouge de la journée en raison d'un tête-à-queue. Williams était la seule écurie absente ce mercredi puisque la structure de Grove n'avait pas préparé de monoplace modifiée pour utiliser les pneus 18 pouces.

Essais Abu Dhabi - Jour 2

Pilote Équipe Temps Écart Trs 1 Robert Shwartzman Haas 1.25.348 130 2 Lando Norris McLaren 1.25.809 +0.461 103 3 Sebastian Vettel Aston Martin 1.26.379 +1.031 134 4 George Russell Mercedes 1.26.404 +1.056 82 5 Pierre Gasly AlphaTauri 1.26.451 +1.103 149 6 Carlos Sainz Ferrari 1.26.706 +1.358 151 7 Fernando Alonso Alpine 1.26.940 +1.592 148 8 Guanyu Zhou Alfa Romeo 1.27.850 +2.508 159 9 Sergio Pérez Red Bull 1.27.991 +2.643 118 10 Pietro Fittipaldi Haas 1.28.622 +3.274 123