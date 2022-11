Essais d'Abu Dhabi : programme, pilotes et enjeux pneumatiques

Tous les pilotes ne sont pas encore en vacances, alors que s'est couru dimanche le dernier Grand Prix de la saison à Abu Dhabi. Mardi, le tracé de Yas Marina accueillera les traditionnels essais de fin de saison car 2023, c'est déjà demain ! L'occasion de tester les pneus Pirelli pour l'année prochaine mais aussi, pour certains pilotes, d'entamer prématurément leur collaboration avec leur nouvelle écurie. Ce sera notamment le cas de Pierre Gasly chez Alpine, Fernando Alonso chez Aston Martin, Nico Hülkenberg chez Haas, Nyck de Vries chez AlphaTauri et Logan Sargeant chez Williams.

Les dix écuries aligneront chacune deux monoplaces, l'une pour un pilote titulaire, l'autre pour un pilote rookie, c'est-à-dire ayant participé à moins de deux Grands Prix dans sa carrière. Seuls les pneus 2023 pourront être utilisés, avec l'introduction d'un nouveau composé s'ajoutant aux cinq déjà existants, et d'une nouvelle construction pour toute la gamme. L'allocation sera différente entre les pilotes titulaires, qui disposeront de 10 trains de pneus, et les rookies, bénéficiant de 8 trains de pneus. Pour ces derniers, les trois composés les plus tendres (C3, C4, C5) seront les seuls utilisables, afin de leur faciliter la prise de confiance.

Les essais se dérouleront de 9h à 18h, heure locale, soit de 6h à 15h, heure française. Habituellement, une heure de pause déjeuner vient s'intercaler à la mi-journée.

Les pneus testés

Allocation titulaires - 10 trains : 1 C1, 1 C2, 3 C3, 3 C4, 2 C5

Allocation rookies - 8 trains : 2 C3, 4 C4, 2 C5.

Les pneus 2023 seront testés ce mardi à Abu Dhabi.

Les cinq composés déjà utilisés en 2022 demeurent inchangés pour l'an prochain, mais la construction des enveloppes a été modifiée. En 2023, un sixième composé sera introduit : l'actuel C1 deviendra C0, le nouveau mélange s'intercalant avec la dénommination C1. Ce pneu a déjà été testé à l'aveugle par certains pilotes lors des essais libres à Austin.

"La spécification 2023 est différente en matière de structure à l'avant comme à l'arrière, principalement à l'avant", explique Simone Berra, ingénieur en chef de Pirelli. "On a beaucoup travaillé sur la structure afin d'améliorer l'intégrité à l'avant, et pour diminuer un peu les prescriptions de pressions à l'avant par rapport à ce que l'on a actuellement."

"On a une nouvelle version du C1. Donc le C1 n'est plus l'actuel, c'est un nouveau qui devrait offrir plus d'adhérence par rapport à l'ancien. On a eu des retours des pilotes, selon qui le C1 manquait un peu de grip. L'actuel C1 deviendra l'an prochain le C0. On aura donc six composés l'an prochain. Le C0 sera utilisé sur des circuits plus contraignants, probablement Silverstone, Suzuka et le Qatar."

Les pilotes en piste

Équipe Titulaire Rookie Mercedes NC Frederic Vesti Red Bull Max Verstappen Sergio Pérez Liam Lawson Ferrari NC NC McLaren Lando Norris Oscar Piastri Alpine Pierre Gasly Jack Doohan AlphaTauri Yuki Tsunoda Nyck de Vries Aston Martin

Fernando Alonso Lance Stroll Felipe Drugovich Williams Alex Albon Logan Sargeant Alfa Romeo

Valtteri Bottas Théo Pourchaire Haas

Nico Hülkenberg Pietro Fittipaldi Et après ? Après ces essais, Pirelli effectuera encore du roulage durant l'hiver, avec les monoplaces 2022. L'accent sera mis sur des essais avec les pneus pluie au Paul Ricard et à Fiorano, tandis que du travail pour 2024 sera réalisé lors d'essais à Portimão. Ferrari, Aston Martin et AlphaTauri ont confirmé leur participation à ces tests, tandis que Mercedes a fait part de son intérêt. "Il y aura quelques essais, pas avec toutes les équipes", précise Simone Berra. "On a demandé qui était disponible et certaines ont répondu. On travaillera principalement sur les pneus intermédiaires et pluie, car pour nous, c'est la meilleure période pour le faire avec des températures froides et dans des conditions représentatives. Puis il y aura quelques essais avec les slicks pour la nouvelle spécification 2024."

