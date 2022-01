Essais de Barcelone : pas de public et pas de diffusion

Même si elles sont en réalité connues de tous depuis longtemps, la Formule 1 a ce mercredi confirmé officiellement les dates des deux sessions de trois journées d'essais hivernaux, en préambule de la saison 2022 du Championnat du monde. Sans surprise, les écuries et leurs nouvelles monoplaces se rendront donc d'abord à Barcelone (Espagne) du 23 au 25 février, puis à Sakhir (Bahreïn) du 10 au 12 mars, avant un premier Grand Prix, toujours sur la piste bahreïnie, qui aura lieu du 18 au 20 mars.

Outre le planning précis de ces tests, qui lanceront dans le grand bain les F1 issues de la nouvelle réglementation technique, la question se posait de savoir ce qu'il en serait de la couverture de ces six journées. La rumeur laissait entendre que l'accent serait mis, médiatiquement, sur le roulage organisé du côté de Bahreïn. Et cela se confirme également : tout d'abord sur le plan symbolique, avec la dénomination de ces deux sessions. Celle de Barcelone est simplement intitulée "Séance de pré-saison" quand celle de Sakhir a droit à "Test de pré-saison officiel".

Mais ensuite et surtout par le régime de couverture qui sera appliqué aux deux semaines de roulage. Pour Barcelone, les équipes de F1 TV ne seront ainsi pas mobilisées, ce qui signifie qu'il n'y aura pas de couverture intégrale et télévisée en direct comme ces dernières années. Plus encore, il n'y aura même pas de live timing officiel disponible.

Ce sont donc trois journées véritablement "à l'ancienne" auxquelles auront droit les écuries et les observateurs, avec uniquement la publication d'extraits vidéos et de classements des temps à la fin de chaque journée. Les portes du circuit catalan resteront également fermées aux spectateurs, mais les médias auront quant à eux la possibilité d'être présents et les écuries pourront poster des images sur les réseaux sociaux.

À l'inverse, le roulage de Sakhir sera lui couvert de toutes les manières possibles, avec diffusion des trois journées en direct et en intégralité, ainsi qu'un live timing officiel. La présence du public, qui avait déjà été annoncée lors d'une conférence de presse par les officiels du Bahrain International Circuit il y a quelques jours, est assurée.

Il semble que cette différenciation entre les deux sessions soit en fait liée à une modification du plan initial, demandée par les écuries. En effet, la réglementation à partir de 2021 ayant ramené les essais de pré-saison officiels à une seule session, les équipes ont fait pression, face aux changements importants pour 2022, afin que le temps de roulage et donc de préparation soit plus conséquent. Cela a ainsi abouti sur l'organisation à Barcelone de ce que la F1 et les écuries souhaitent considérer comme un shakedown survitaminé, dont la couverture est du même coup bien plus réduite.

Quoi qu'il en soit, Motorsport.com vous accompagnera tout au long de ces essais hivernaux.

Lire aussi : Présentations F1 2022 : les dates à retenir

Avec Jonathan Noble