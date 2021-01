Les essais libres raccourcis en 2021, les départs à 15h

À deux mois du coup d'envoi de la saison 2021 qui sera donné à Bahreïn, après trois journées d'essais hivernaux mi-mars sur ce même circuit de Sakhir, la Formule 1 a dévoilé les horaires précis de chaque Grand Prix figurant au calendrier.

Le changement majeur concerne le format complet de chaque week-end puisque les séances d'essais libres dureront désormais toutes une heure, et non 1h30 pour les EL1 et les EL2. En revanche, les deux premières séances demeurent programmées le vendredi, pour des week-ends qui restent donc articulés sur trois jours.

Sur un format "type" de Grand Prix européen, les EL1 auront donc lieu le vendredi de 11h30 à 12h30 puis les EL2 de 15h00 à 16h00 ; les EL3 le samedi à 12h00 avant les qualifications à 15h00.

Contrairement à ce qui était initialement attendu, les courses des Grands Prix européens ne réintègrent pas la case traditionnelle de 14h, malgré des discussions qui ont eu lieu avec les écuries, qui souhaitaient cette modification. En revanche, l'horaire passe à 15h au lieu de 15h10. Pour les Grands Prix extra-européens, l'horaire de départ est établi en fonction de plusieurs facteurs pour s'avérer le plus optimisé possible par rapport à l'audience de la Formule 1.

Les horaires communiqués ce vendredi s'appuient sur le calendrier provisoire récemment modifié, avec le report du Grand Prix d'Australie de mars à novembre, le report à une date indéfinie du Grand Prix de Chine, l'ajout du Grand Prix d'Imola et une date du 2 mai encore non attribuée. Ce calendrier est susceptible d'être de nouveau ajusté si le besoin s'en fait sentir, en fonction de l'évolution de la pandémie mondiale de COVID-19.

Les horaires annoncés pour la F1 en 2021