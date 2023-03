Verstappen sur les essais libres : Gare à l'ADN de la F1

Les essais libres des Grands Prix de Formule 1 sont-ils sur la sellette à court terme ? C'est en tout cas l'impression qu'ont pu laisser ces derniers jours le discours de Stefano Domenicali, le PDG du championnat, mais également le soutien affiché à l'idée de réduire drastiquement le nombre de séances d'essais des week-ends de course par certains pilotes.

Les essais libres jouent le rôle de véritables séances d'entraînement pour les équipes et les pilotes dans le cadre des GP, ce qui est d'autant plus vrai actuellement où les essais hivernaux sont réduits à une poignée de journées et où il n'y a plus d'essais privés en cours de saison (hormis tests de pneus très encadrés). Contrairement au MotoGP où les EL ont un véritable et direct enjeu sportif (puisque le classement combiné détermine quels pilotes sont directement qualifiés en Q2), ceux de la F1 ne jouent un rôle éventuel que si les qualifications ne peuvent pas se tenir avant la course, auquel cas il peut être décidé par la FIA que le classement de la dernière séance écoulée fait office de grille.

En dehors de ce cas d'école très particulier, les essais libres, qui font partie de la couverture télévisée de base des épreuves, demeurent donc des séances où le spectacle est de fait limité et où les écuries déroulent la plupart du temps un programme pour tenter de couvrir le maximum de possibilité afin d'avoir la meilleure préparation possible avant qualifications et course. Il faut rappeler que le temps de piste a d'ailleurs déjà été réduit par rapport au format classique puisque EL1 et EL2 ont été rabotés d'une demi-heure chacun à partir de 2021.

Pour Max Verstappen, pilote le plus en vue de la discipline et double Champion en titre, c'est un problème à ne pas prendre à la légère. Le Néerlandais s'oppose d'ailleurs à l'idée d'une modification drastique du format : "Je ne suis pas fan du nombre de courses que nous faisons aujourd'hui et je ne suis pas non plus fan de l'idée de changer totalement le format [pour faire disparaître les séances d'essais]."

Et il prévient même : "Ils doivent faire attention à ne pas altérer tout l'ADN de la Formule 1. Je pense qu'il est important qu'ils ne jouent pas trop avec ça, parce que bien sûr, à un moment donné, ça ne fonctionnera plus. Je regardais la Formule 1 quand j'étais plus jeune, j'aimais vraiment ça, j'attendais avec impatience la course du dimanche."

Selon lui, la seule raison valable de toucher aux essais libres est à lier à l'expansion du calendrier plutôt qu'à des considérations de spectacle : "Quand on fait autant de courses qu'aujourd'hui, on peut peut-être supprimer une séance d'essais, mais à part ça, je ne pense pas qu'il faille changer grand-chose. La seule chose à laquelle il faut penser, c'est de resserrer encore plus le peloton, donc de réduire les écarts entre toutes les équipes ; c'est ce qui rend les courses plus passionnantes en général."

Avec Filip Cleeren