Esteban Ocon handicapé par l'ancien ponton de l'Alpine

Fernando Alonso huitième, Esteban Ocon onzième : les premières qualifications de la saison 2022 se sont avérées plutôt positives pour Alpine F1 Team, qui était dans l'incertitude à l'issue des essais hivernaux. Le Français ressent toutefois une pointe de déception d'avoir vu la Q3 lui échapper pour moins d'un dixième de seconde.

"C'était une bonne séance", commente Ocon. "Nous avons réduit l'écart par rapport à là où nous étions le reste du week-end. Nous étions un peu en difficulté au début, depuis les EL1, c'était difficile d'être à l'aise avec la voiture à partir de là, le rythme n'était pas le meilleur qui soit. Nous avons vraiment fait un pas en avant en qualifications, nous avons manqué le dernier run malheureusement, mais ce n'est pas la fin du monde car nous prenons le départ aux portes des points et il est possible d'y entrer."

Le Normand a effectivement dû composer avec une monoplace légèrement différente de celle de son coéquipier. "Nous avons des spécifications différentes, effectivement, mais c'est à l'équipe de vous dire ce qu'elles font. En fin de compte, ce que je sais, c'est que ça a été une bonne séance. Les qualifications étaient bien plus proches de nos attentes, c'était bien."

Il s'avère qu'Ocon subit les conséquences de l'incident qu'il a connu en Essais Libres 1, où la carrosserie de son ponton neuf s'est désagrégée sur une bosse dans la ligne droite des stands. "Esteban a été un peu malchanceux en ratant de peu la Q3. Malheureusement, il a dû utiliser l'ancienne version de nos pontons, ce qui lui a fait perdre légèrement en performance", confirme le directeur d'équipe Otmar Szafnauer.

Alonso, lui se réjouit de sa huitième place, qui le voit notamment devancer d'un souffle la Mercedes de George Russell. "Je suis content, car après l'hiver, on ne sait évidemment pas quel est le niveau de performance précis de l'écurie, et on peut avoir de mauvaises ou de bonnes surprises. Se battre pour le top 10 avec les deux voitures, je pense que c'est un petit soulagement pour Alpine : le travail effectué cet hiver est positif. Maintenant, c'est à nous de développer la voiture aussi vite que possible, ça va être un développement énorme pour tout le monde. Et nous devons être aussi rapides en dehors de la piste dans cette optique", estime l'Espagnol.

L'ambition est en tout cas de rigueur pour cette course, y compris pour Ocon. "Il y a assurément des points positifs à retenir : nous avons encore un train de pneus neufs à notre disposition pour [la course] et nous partirons du côté propre de la grille. Cela promet une course passionnante", conclut le tricolore.