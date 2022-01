Ocon a "beaucoup appris" aux côtés d'Alonso

Esteban Ocon et Fernando Alonso, voilà un duo qui donne satisfaction à Alpine. La combinaison classique du jeune loup et du vétéran à succès a porté ses fruits en 2021, l'écurie tricolore l'emportant face à AlphaTauri et à Aston Martin pour la cinquième place du championnat des constructeurs.

Ocon salue ainsi sa collaboration "fantastique" avec le double Champion du monde. "C'est clair que c'est un sacré pilote, il est extrêmement rapide – c'est le coéquipier le plus rapide que j'aie eu depuis un moment", affirme celui qui faisait précédemment équipe avec Daniel Ricciardo chez Renault, Sergio Pérez chez Force India et Pascal Wehrlein chez Manor. "J'étais très content de travailler avec lui, mais j'ai beaucoup appris à ses côtés. Fernando sort des sentiers battus quand il réfléchit, contrairement à d'autres pilotes."

"Il s'agit de pousser la limite de la stratégie, quant à la manière dont nous pouvons tout optimiser. À cet égard, j'ai vraiment beaucoup appris. Et en science de la course, je pense avoir appris pas mal de choses de lui, notamment en regardant ses premiers tours – c'est quelque chose que j'ai toujours fait. J'ai toujours suivi ce qu'il faisait, et vers la fin de l'année je ne faisais que gagner des places, je n'en perdais aucune, et je faisais des super premiers tours. Bref, je pense que c'est un privilège de travailler aux côtés d'une telle légende."

Fernando Alonso félicite Esteban Ocon pour sa victoire au Grand Prix de Hongrie

Alonso a lui aussi chanté les louanges de son coéquipier, alors que chacun a joué un rôle important dans les deux podiums signés par Alpine cette année – Alonso résistant à la remontée de Lewis Hamilton pour permettre à Ocon de remporter le Grand Prix de Hongrie, tandis que le Français entravait brièvement Sergio Pérez au Qatar, où l'Espagnol a décroché le podium.

Au championnat, c'est Alonso qui l'a emporté avec 81 points à 74, mais en qualifications les deux pilotes font jeu égal avec un score de 11-11 (ou 10-10 sur les séances représentatives), avec un écart moyen de 91 millièmes à l'avantage d'Ocon sur le sec.

"Je l'ai désigné comme référence au début de l'année, et j'étais content de voir que je faisais jeu égal avec lui en termes de rythme, et que nous nous poussions dans nos retranchements. En fin de compte, cela a donné à l'équipe le maximum possible. Nous tirions le maximum du package la plupart du temps, alors c'était bien", conclut le Normand.

Propos recueillis par Jonathan Noble