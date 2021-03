Ocon veut "monter en puissance" comme Ricciardo l'an dernier

Lors de la saison 2020 de Formule 1, le rapport de force entre Daniel Ricciardo et Esteban Ocon chez Renault a presque été à sens unique en faveur du premier. Il est vrai que le tricolore revenait d'une année sur la touche en tant que pilote de réserve Mercedes, tandis que l'Australien effectuait sa seconde campagne à Enstone avec des résultats en hausse. Certes, la R.S.20 était manifestement plus performante que sa devancière ; il n'empêche que Ricciardo a signé deux podiums et marqué 119 points, quand il avait dû se contenter de 54 unités en 2019 – ce qui lui avait alors suffi à devancer son coéquipier Nico Hülkenberg au classement général.

Ocon a lui aussi goûté aux joies du podium l'an passé, deuxième au Grand Prix de Sakhir, et bien que l'incertitude demeure sur le niveau réel de l'Alpine A521, il a la ferme intention de revivre un tel moment en 2021. Pour ce faire, le Français table sur la continuité. "C'est sûr que c'est beaucoup mieux d'avoir fait une saison avec son équipe", estime-t-il. "On l'a vu l'année dernière avec Daniel, qui est monté en puissance à sa deuxième année comparé à sa première."

"Je vais tout faire pour faire la même chose, monter en puissance dans cette deuxième année. Je me sens beaucoup mieux, beaucoup mieux intégré dans l'équipe. J'ai le soutien de toutes les personnes autour de moi. Je me sens super bien entouré. On est juste plus serein, on sait à qui parler aux moments cruciaux. C'est pour ça que c'est mieux de travailler plus longtemps avec une équipe, et on peut bien sûr mieux performer tour de suite."

Mais après une saison 2020 où 21 points séparaient McLaren, troisième du championnat de Renault, cinquième, il ne faudra rien laisser au hasard. "Je pense que ça va être serré avec tout le monde, on ne peut sous-estimer personne maintenant", assure Ocon. "McLaren, Aston Martin, et j'en oublie sûrement bien d'autres. Ces gars-là vont se battre avec acharnement. Ils veulent faire mieux que l'année d'avant, ce qui est notre cas également. Je pense que ce sont les détails qui seront la clé. On a vu à quel point c'était serré l'an dernier et à quel point un mauvais week-end peut avoir une importance énorme pour le championnat. Bref, il sera important de maîtriser chaque détail et de s'assurer d'être performant à chaque course."

Quant aux dirigeants d'Alpine F1 Team, ils font preuve d'encore plus d'ambition, mais à plus long terme. Le nouveau directeur de la compétition, Davide Brivio (arrivé en provenance de l'écurie Suzuki en MotoGP), démontre effectivement un certain réalisme.

"Bien sûr, nous voulons gagner", admet l'Italien. "Tout le monde dans l'équipe veut gagner. Il nous faut être réalistes : l'an dernier, nous avons fait trois podiums, nous avons commencé à nous rapprocher des positions de pointe, et c'est de là que nous devons partir. Tout d'abord, nous devons nous battre pour le podium, espérons le faire régulièrement, puis nous rapprocher pas à pas des positions ultimes. Bien sûr, l'objectif ultime est de gagner ; nous avons probablement un chemin qui va nous y mener, nous permettre d'atteindre cet objectif. C'est ce que nous sommes prêts à faire."

"Bien sûr, cette année est une année particulière, car tout le monde pense à 2022 : la nouvelle réglementation, la nouvelle voiture qui est en cours de développement. C'est plus ou moins une année de préparation ; nous espérons améliorer encore davantage notre compétitivité en 2022. Mais gagner est toujours notre objectif, et je suis sûr que nos pilotes veulent y arriver. Il faut avoir un objectif, il faut avoir un rêve, et il faut travailler très dur pour le réaliser."

