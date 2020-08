Esteban Ocon pénalisé sur la grille à Silverstone

Qualifié initialement 11e, Esteban Ocon va devoir s'élancer depuis la 14e place sur la grille de départ du GP du 70e Anniversaire. Le Français s'est rendu coupable d'avoir gêné un pilote lors des qualifications et les commissaires lui ont infligé trois places de recul et un point de pénalité sur sa Super Licence (le premier sur les 12 derniers mois).

Les faits ont eu lieu lors de la Q1. Alors qu'il s'apprêtait à dépasser Antonio Giovinazzi au ralenti, le pilote Renault a été surpris par le retour à pleine vitesse de George Russell, sur un tour lancé. Le Français, qui était alors à côté de l'Alfa Romeo, a ralenti en restant sur la trajectoire de course, ce qui a contraint la Williams à lever le pied et à abandonner sa tentative, et déclenché son courroux radiophonique.

Ocon a rapidement compris qu'il encourait une pénalité logique puisqu'il a indiqué à son ingénieur de course, Mark Slade, à la radio : "Ce n'était pas bon, Mark." Puis, quand il a demandé s'il risquait d'être sanctionné, Slade a simplement répondu : "Oui."

Après la séance, Ocon et Russell ont été convoqués par les commissaires qui, après une courte audience, ont très rapidement rendu leur décision sur l'affaire.

"À la sortie du virage 5, Giovinazzi était à la tête d'un groupe de trois voitures et était dans un tour de rentrée, Ocon était le suivant, dans un tour de sortie, et Russell était dans un tour lancé", peut-on lire dans le jugement des commissaires. "Alors que Russell approchait, l'équipe a averti Ocon par radio concernant Giovinazzi devant, mais ne l'a prévenu que très tard pour Russell."

"Alors que Russell se rapprochait des deux voitures devant lui, Ocon est passé sur la droite pour dépasser Giovinazzi et a clairement gêné Russell, plus rapide. L'équipe a reconnu ne pas avoir aidé son pilote dans ce cas, ce qui a conduit à la gêne."

En conséquence, Sebastian Vettel, Carlos Sainz et Romain Grosjean gagnent tous les trois une place sur la grille, Ocon se situant désormais juste devant... Russell, qui s'est qualifié 15e.

