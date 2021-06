Officiel - Esteban Ocon prolonge avec Alpine

C'est Canal+ qui a révélé l'information ce mercredi : Esteban Ocon et Alpine vont prolonger leur collaboration de trois saisons supplémentaires. Ocon a rejoint Alpine au début de la saison 2020, et le contrat inaugural entre les deux parties va prendre fin au terme de la campagne actuelle. Cela avait entraîné des spéculations quant à l'avenir de ce pilote dont la carrière reste gérée par Mercedes, dans un contexte où le baquet de Valtteri Bottas est menacé pour l'an prochain.

Toto Wolff, qui gère l'écurie à l'étoile, avait été obligé de souligner que l'avenir de son poulain passait en premier lieu par Alpine, et les deux parties ont ainsi trouvé un accord sur le long terme.

"Je suis ravi de continuer avec l'équipe au-delà de cette année et c'est fantastique d'assurer mon avenir avec Alpine", déclare Ocon. "Nous avons bien progressé ensemble depuis que j'ai rejoint l'écurie et j'ai l'intention de poursuivre cette aventure. De grands défis nous attendent, notamment avec la nouvelle réglementation en 2022. Je suis sûr que nous pouvons atteindre nos objectifs en travaillant dur ensemble."

"Je repense souvent au podium du Grand Prix de Sakhir l'an passé et cela me donne encore plus de motivation pour recréer d'autres souvenirs mémorables. Je suis impatient d'aborder ce prochain chapitre, mais nous restons pour l'instant concentrés sur cette saison."

Laurent Rossi, PDG d'Alpine, ajoute : "Nous sommes extrêmement fiers de conserver Esteban au sein de la famille Alpine. Depuis son retour dans l'équipe en 2020, Esteban a gagné en confiance et en stature pour obtenir régulièrement de bons résultats et contribuer au développement de la voiture avec l'écurie. Malgré son jeune âge, il est très expérimenté en Formule 1 et sur une trajectoire positive de par sa maturité et son talent au volant. Il est un atout majeur dans nos rangs aujourd'hui, mais aussi pour l'avenir au moment de relever le défi de la nouvelle réglementation."

"Nous avons toute confiance en Esteban pour mener l'équipe et la marque au niveau supérieur et atteindre ses objectifs à long terme. Esteban est un atout au-delà de la F1 en étant profondément impliqué dans le projet global d'Alpine. Sa personnalité et ses valeurs font de lui un ambassadeur naturel d'Alpine. Nous avons hâte de poursuivre notre campagne 2021 lors de notre Grand Prix à domicile en France et de faire le meilleur travail possible sur chaque week-end de course."

Ocon impressionne lors d'une saison 2021 où il domine globalement son redoutable coéquipier Fernando Alonso, même si c'est le double Champion du monde qui a marqué le plus de points, avec 13 unités au compteur contre 12 pour le Français. Ocon s'est qualifié devant quatre fois en six Grands Prix et n'a jamais été battu sous le drapeau à damier lors des quatre courses où les deux pilotes Alpine étaient à l'arrivée.

Cette nouvelle tue dans l'œuf la rumeur jamais vérifiée d'une arrivée de Pierre Gasly chez Alpine, puisque Fernando Alonso est déjà sous contrat pour 2022, et met à mal les espoirs légitimes des jeunes loups de l'écurie tricolore, notamment Guanyu Zhou et Oscar Piastri, qui occupent les deux premières places du classement général en Formule 2.

