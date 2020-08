Moteur neuf, boîte neuve : Ocon veut "un nouveau départ" à Spa

Frustré par la manière dont s'est déroulé le Grand Prix d'Espagne le week-end dernier, Esteban Ocon espère repartir sur de meilleures bases à la fin du mois sur le circuit de Spa-Francorchamps. À Barcelone, le Français a lutté avec un manque de performance de sa monoplace tout au long des séances, se qualifiant seulement 15e et terminant 13e en course. Dans l'ensemble, c'est toute l'écurie Renault qui s'est retrouvée à la peine en Catalogne, où aucune des deux monoplaces n'a terminé dans les points pour la première fois de la saison. Mais au-delà de ce constat, ce sont aussi les différences de performances observées entre les deux côtés du garage qui préoccupent Ocon.

"Je pense que Spa va être un nouveau départ", avance-t-il. "Naturellement, nous avons une semaine pour analyser et récupérer tous ensemble. Il va y avoir une nouvelle boîte de vitesses, un nouveau moteur, beaucoup de nouvelles pièces aussi, car nous ne sommes bien entendu pas satisfaits de la différence de performances entre les voitures. Espérons que ça rapprochera les choses, et que ce sera un nouveau départ de mon côté du garage."

"Nous changeons le moteur pour le manque de vitesse de pointe. Mais il y a aussi d'autres domaines, où nous avons le sentiment de ne pas être aussi compétitifs que l'autre côté du garage. Nous allons changer l'unité de puissance et voir si ça fait une différence, seul le temps nous le dira. Pour ma part, je crois que oui."

Un autre point rend Ocon optimiste, là aussi autour du moteur : à partir du rendez-vous de Spa, les modes qualifs des unités de puissance ne pourront plus être utilisés le samedi après-midi. Le pilote Renault y voit clairement un point positif qui peut profiter à son écurie compte tenu des caractéristiques du bloc conçu à Viry-Châtillon.

"Je pense que c'est bien pour nous, car notre mode course est très compétitif actuellement", fait-il remarquer. "Je ne sais pas exactement si certains motoristes font tourner leurs moteurs un peu plus fort que les autres en qualifications. Mais ce que je sais, c'est que notre mode course est compétitif, donc espérons que ça joue en notre faveur. Nous verrons, pour le moment nous nous battons contre McLaren, contre Racing Point, donc au final ce sera pareil pour McLaren puisque nous avons le même moteur. C'est la même chose pour tout le monde mais j'espère que ça pourra niveler un peu les choses."

Trois fois dans le top 10 cette saison en course, avec pour meilleur résultat une sixième place lors du Grand Prix de Grande-Bretagne, Ocon en veut désormais davantage, principalement sur le plan de la régularité. "Il y a eu de bons signaux cette saison, nous avons montré que nous étions capables d'être rapides, que nous pouvions le faire", résume-t-il. "Me qualifier cinquième pour mon deuxième Grand Prix était chouette, mais ensuite nous avons manqué une opportunité en course. Après nous avons connu des bas à Budapest, puis des hauts à Silverstone et de nouveau des bas [à Barcelone]."