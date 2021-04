Esteban Ocon : "Une séance bien construite"

C'est sans aucun doute un petit soulagement pour Esteban Ocon. Malchanceux il y a trois semaines à Bahreïn, où il n'avait pas franchi l'écueil de la Q1 à cause d'un drapeau jaune, le Français se plaignait d'avoir trop souvent rencontré cette situation dans un passé récent. Cette fois, il a pu dérouler une séance sans encombre, accédant à la Q2 puis au top 10 sur la grille de départ. Une fois passé en Q3, le pilote Alpine n'a pas fait le poids face à une concurrence très véloce, mais il a tout de même réussi à devancer l'Aston Martin de Lance Stroll pour s'octroyer la neuvième position.

En plus de réaliser un résultat personnel rassurant, qui l'est également pour Alpine compte tenu des performances incertaines de la monoplace d'Enstone depuis Sakhir, Esteban Ocon a pris le meilleur sur Fernando Alonso, qu'il a relégué à plus de trois dixièmes lors de la Q2.

"C'était une séance très bien construite, je pense, de la part de tout le monde", se réjouit Esteban Ocon au micro de Canal+. "Je me suis senti en confiance tout de suite sur les premiers runs de Q1. La voiture était dans l'ensemble bonne à conduire, très bonne. On rentre en Q3, ça fait plaisir parce que ce n'était pas donné."

"C'est hyper serré entre tout le monde. Aujourd'hui, je pense que l'équipe a bien géré. On a maximisé le potentiel, on ne pouvait pas faire mieux que neuvième aujourd'hui. Demain, c'est les points, et on va essayer de tout donner pour en avoir."

Alpine s'est présenté en Italie avec un package aérodynamique évolué, qui semble bel et bien aller dans le bon sens, mais la confirmation définitive ne pourra venir qu'en course, où l'équipe doit encore ouvrir son compteur après le zéro pointé de Bahreïn. Reste à savoir quelles conditions attendent les pilotes dimanche, avec notamment un réel risque de pluie. Néanmoins, le caractère du tracé d'Imola nécessitait de bien se qualifier, et la moitié du chemin est donc accomplie par Ocon.

"Ça va être le but de la tenir (la neuvième place), et d'avancer si possible, de profiter des erreurs des autres", conclut le pilote tricolore. "Il ne faut pas qu'on en fasse non plus. On va tout donner mais c'était une bonne séance."