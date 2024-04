L'évolution de l'Alpine à Suzuka "réduit aussi son poids"

Esteban, vous avez quelques évolutions ici, c'est encourageant. Quelles sont vos attentes ?

C'est une partie du développement de l'année que nous faisons, et c'est la première fois que l'on apporte de nouvelles pièces sur la voiture. Le plus important, c'est de prendre les choses étape par étape, et de comprendre. C'est une évolution de la voiture, qui réduit aussi son poids. Donc ça va nous aider de ce côté-là. Mais ça ne va pas être une évolution majeure, ça va nous aider mais je ne pense pas que ça va tout changer. Pour nous, il est important de comprendre où ça nous aide exactement, et d'essayer d'utiliser ça au mieux, puis de voir où nous en sommes après le week-end.

Y a-t-il une frustration de voir certaines des écuries contre lesquelles vous vous battez apporter plus de choses et plus souvent ?

La plupart des écuries apportent quelque chose ici aussi, nous sommes en phase avec les autres. Bien sûr, nous devons apporter plus de choses que les autres. Pour le moment, on en est là, c'est la première fois que l'on apporte de nouvelles pièces sur la voiture. On verra à la fin du week-end où ça nous mène.

Vous avez parlé de galvaniser l'équipe. Comment avez-vous abordé cette saison ? Avez-vous un peu recalibré les choses dans votre esprit ?

C'était évidemment difficile de recalibrer les objectifs, ce que l'on voulait accomplir et ce que l'on pourrait atteindre. Mais un pilote professionnel doit utiliser au mieux ce qu'il a entre les mains, et c'est l'objectif que je me suis fixé. Je veux extraire le maximum de la voiture, peu importe si c'est une voiture faite pour la Q1 ou pour la Q3 ; je vais essayer de faire du mieux que je peux.

Mais nous avons changé beaucoup de choses, beaucoup d'approches pour cette année de mon côté du garage, et la manière dont nous travaillons actuellement est très bonne. Nous sommes satisfaits des premiers Grands Prix concernant le fait d'extraire la maximum de ce que l'on a, et je suis satisfait de mon approche au niveau mental ainsi que du travail que je fais avec l'équipe. Maintenant, l'important c'est de continuer sur cette lancée, ce qui n'est évidemment pas facile.

Savez-vous si ce circuit pourrait convenir à votre voiture ?

Non, pas encore, pas tout à fait. Je sais que l'an dernier on a terminé dans les points. On n'avait pas fait les meilleures des qualifications mais on était plutôt bons en course. Je pense que ce sera un week-end intéressant, sur le circuit ultime à la fois pour les pilotes et les monoplaces. Il y aura de bonnes choses à apprendre.

Est-ce plus difficile de piloter une voiture qui manque d'équilibre ici ?

Oui, complètement. Si tu as une voiture qui sous-vire dans le premier secteur, tu vas arriver sans train avant dans le virage 6 et perdre le pneu avant gauche. Si tu as une voiture qui survire, c'est l'inverse et tu vas tuer les pneus avant la fin du tour. Les marges avec lesquelles jouer sont très, très fines, et à de telles vitesses, il ne faut faire qu'un avec la voiture, sinon tu ne vas nulle part.

