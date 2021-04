Les évolutions aéro d'Alpine dévoilées à Imola

Les nouveautés introduites par Alpine au Grand Prix d'Émilie-Romagne font suite à un programme de test intense mené par l'écurie à Bahreïn il y a quelques semaines.

Les évolutions qui seront testées à Imola se concentrent cette fois sur l'avant de la voiture, et non plus sur le fond plat comme auparavant. Ce qui ne veut toutefois pas dire que ces pièces ne seront pas à nouveau utilisées alors que l'écurie cherche à améliorer les performances d'ensemble de sa monoplace.

L'équipe a deux options concernant le design des dérives latérales de l'aileron avant, l'un présentant une encoche et l'autre pas (flèche rouge ci-dessous). C'est une solution que l'on a déjà vue dans différentes équipes depuis le changement réglementaire de 2019, et qui a une incidence sur l'effet "outwash" sur lequel travaillent continuellement les équipes pour tenter d'améliorer le flux d'air passant au niveau des pneus avant.

L'équipe a également modifié la forme des flaps à leur extrémité intérieure (zone verte ci-dessus), avec un design plus incurvé qui va être essayé à Imola. Ces changements sont généralement apportés pour modifier la forme et la direction du vortex Y250, qui se trouve à la jonction entre la zone neutre de l'aileron et le plan principal.

En corrélation avec ces modifications, on constate des ajustements au niveau de la cape, avec une entrée qui a changé au niveau de la section centrale (flèche bleue). Une latte en forme de lance a également été ajoutée sur le côté (flèche rouge en inséré).

Ce qui a été testé à Bahreïn



Alpine a déjà procédé à des changements significatifs sur l'A521 depuis sa première apparition officielle, avec de nombreuses pièces testées lors du premier Grand Prix de la saison. Elle a notamment rejoint les rangs des écuries utilisant le fond plat en Z, et y a associé d'autres éléments dans cette zone.

Le fond plat testé lors des essais hivernaux n'avait pas de forme en Z ni d'ailettes (V1). Néanmoins, depuis le changement de philosophie, Alpine a testé deux autres solutions.

La V2 présente deux ailettes argentées montées côte à côte, mais aussi deux ailettes triangulaires plus fines (flèches rouges ci-dessus). Par la suite, le choix d'une option moins agressive a été faite, avec une seule ailette montée sur le bord de la découpe du fond plat (V3).

D'autres solutions ont également été testées dans la zone située juste devant les pneus arrière, avec un seul liston utilisé lors des essais hivernaux (V1), puis trois listons à la fin de ces mêmes essais (V2), avant de combiner d'autres possibilités par la suite (V3 et V4). La V3 et la V4 ont toutes les deux quatre éléments, mais agencés de manière légèrement différente.