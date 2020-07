Les nouveautés techniques de Mercedes, Red Bull et Renault

L'aileron avant de la Red Bull Racing RB16 en Autriche

1 / 2

Photo de: Giorgio Piola

Red Bull avait testé un ensemble évolué à Silverstone mais n'avait de pièces que pour Max Verstappen en Autriche, et a pu comparer les deux solutions. Le nez (montré dans la pastille) est un développement de la solution avec une ouverture à l'avant, que l'équipe utilise depuis de nombreuses années. Les piliers sont rapprochés du centre et sont montés sous le museau, un concept qui n'est pas sans rappeler celui de Mercedes. Cela permet des formes plus douces sur l'ensemble du museau, et la partie supérieure de ce même museau ne comporte plus qu'une ouverture, au lieu de deux.