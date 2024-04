Ces évolutions "à peu de frais" chez trois écuries à Shanghai

Si les écuries sont réfractaires à l'idée d'introduire des évolutions majeures lors des week-ends sprint, en raison du roulage limité en essais libres, elles ne se privent pas pour autant d'ajustements moins importants. Hasard ou coïncidence, trois d'entre elles ont modifié à Shanghai la zone entourant le cockpit, comme le révèlent les documents transmis à la FIA.

Le cockpit de la VCARB 01 à Shanghai. Photo de: Jon Noble

Chez VCARB, on a redessiné l'appui-tête derrière le casque du pilote pour aider à mieux gérer la séparation du flux d'air à cet endroit. Chez Mercedes et Williams, les changements se situent au niveau du Halo. L'écurie allemande a ajouté une petite ailette à l'arrière du Halo, de part et d'autre du cockpit.

Le cockpit de la Mercedes F1 W15 à Shanghai. Photo de: Jon Noble

L'idée est que ces petites modifications aident à générer des vortex favorisant le contrôle du flux d'air sortant du cockpit, pour mieux le diriger vers l'aileron arrière.

Sur la Williams, la géométrie de la partie avant du Halo a été ajustée pour augmenter l'angle d'attaque. Cela permet de mieux canaliser le flux d'air autour du Halo et de mieux contrôler les pertes observées dans la zone du cockpit. Là encore, l'objectif est d'améliorer l'écoulement de l'air vers l'arrière de la monoplace pour une meilleure stabilité aérodynamique.

Le Halo de la Williams FW46 à Shanghai. Photo de: Jon Noble

Ces modifications ont beau paraître mineures, elles concernent en fait une zone particulièrement critique pour la distribution de l'air selon Dave Robson, responsable de la performance du véhicule chez Williams. Le Britannique trouve d'ailleurs particulièrement intéressant que trois écuries se soient penchées simultanément sur cette problématique avant le Grand Prix de Chine.

"C'est une zone importante", insiste-t-il. "J'ai vu la liste [de la FIA] ce matin et j'ai été assez surpris par la coïncidence. Mais dans notre cas, nous avons effectué des tests avec du flow-viz sur notre Halo il y a quelques Grands Prix, et nous avons vu certains aspects qui ne nous plaisaient pas dans le flux d'air. C'est ce qui nous a incités à améliorer le flux, traiter les pertes liées au cockpit et s'assurer qu'elles aillent vers l'arrière de la voiture."

Pour Dave Robson, deux éléments émergent de ce qui est observé dans le paddock de Shanghai sur ces trois monoplaces : non seulement le moindre détail a son importance, mais surtout ces ajustements pouvaient être effectués rapidement et à moindre coût.

"Ça fait tout simplement partie de ces changements progressifs qu'il faut faire", précise-t-il. "Et j'espère que ce sera plus efficace que ça ne donne l'impression de l'être visuellement. L'autre point, c'est que c'est relativement facile à faire. Nous sommes donc dans une phase où nous avons apporté au Japon l'aileron avant [évolué], qui représente beaucoup de travail et est assez conséquent à introduire, et nous travaillons sur le prochain package d'évolutions aérodynamiques. Alors quelque chose comme ce carénage du Halo est [à côté] relativement petit et nous pouvons l'intégrer à peu de frais."

