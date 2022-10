Les évolutions techniques des équipes F1 face aux défis de Mexico

Alors que la saison 2022 touche à sa fin et que la majorité des équipes se concentrent désormais sur le développement pour l'année prochaine, rares sont celles qui apportent de nouvelles pièces lors des courses.

Mais l'accent doit être mis sur le refroidissement pour le Grand Prix de Mexico ce week-end, les écuries cherchant à maîtriser les conditions de haute altitude qui font de cette course une épreuve pas comme les autres. L'Autódromo Hermanos Rodríguez se situe en effet à 2,2 km au-dessus du niveau de la mer, ce qui en fait la course la plus en hauteur de la saison. Le deuxième tracé le plus en altitude que la F1 visite est celui d'Interlagos au Brésil (théâtre de la prochaine manche), qui se trouve à seulement 700 mètres.

En raison de la raréfaction de l'air et du manque d'oxygène, les équipes font face à des difficultés supplémentaires pour maintenir leurs voitures au frais et éviter tout problème de surchauffe qui pourrait entraîner des abandons ou des problèmes.

Aussi, sur les dix nouvelles évolutions apportées par les équipes, détaillées par la FIA dans son habituel document technique d'avant GP, seules deux d'entre elles n'étaient pas liées à l'amélioration du refroidissement pour répondre aux exigences de la piste mexicaine.

McLaren utilise ainsi des ailettes supplémentaires sur l'écope de frein arrière de la MCL36 afin d'augmenter l'appui dans la zone. Et la seule autre amélioration de performance vient d'Aston Martin, qui a ajusté le dessin du bord inférieur du déflecteur arrière dans le but d'améliorer le flux d'air vers l'arrière du plancher.

Pour le reste, Red Bull a de son côté élargi le design de la dorsale centrale du capot moteur, en revoyant la géométrie de la sortie afin d'augmenter la capacité de refroidissement dans cette zone.

En plus de ses nouvelles ailettes d'écope de frein arrière, McLaren a informé la FIA de trois améliorations liées au refroidissement pour ce week-end : l'ajout de fentes supplémentaires sur le capot moteur, l'installation d'un plus grand nombre d'ouïes de refroidissement et l'ajustement de la sortie de la bouteille de coca pour augmenter le flux d'air à l'arrière de la voiture.

Daniel Ricciardo, McLaren MCL36, quitte le garage

AlphaTauri a opté pour trois évolutions liées au refroidissement pour le Mexique. La zone de sortie de l'écope du frein avant a été élargie, améliorant le flux d'air vers le disque et l'étrier.

Williams a également introduit de nouvelles ouïes de refroidissement, et a opté pour une nouvelle version du capot moteur, qui élargit la sortie de refroidissement en utilisant une surface supérieure plus plate et plus large, ce qui devrait également favoriser la circulation de l'air à l'arrière. La structure de Grove a également prévu d'autres ouïes de refroidissement mais a déclaré qu'elles ne seraient "utilisées que si nécessaire" étant donné leur impact négatif sur les performances aérodynamiques.

Outre les améliorations de refroidissement, l'écurie Alfa Romeo a informé la FIA qu'elle avait apporté une mise à jour du plancher pour cette épreuve avec une géométrie avant revue et des découpes modifiées, bien qu'elle ait déjà été repérée pour la première fois à Austin.

L'équipe Mercedes a également indiqué qu'elle avait un nouvel élément de bord de plancher pour le Mexique, bien qu'il n'ait été utilisé qu'à titre d'essai sur une ancienne spécification du plancher monté sur la monoplace utilisée par Nyck de Vries en EL1.

En plus du problème de refroidissement auquel les équipes doivent faire face au Mexique, l'altitude élevée signifie que toutes utilisent des packages à fort appui ce week-end afin d'améliorer l'adhérence ; en raison de l'air moins dense, la traînée est en effet un problème beaucoup moins important en matière de performance.