Évos McLaren : Norris encouragé par le marsouinage

Ce week-end au Grand Prix de France, McLaren a apporté des évolutions non négligeables à sa MCL36, à savoir des pontons et un plancher révisés. Ces nouvelles pièces ont été utilisées toute la journée par Daniel Ricciardo ce vendredi, tandis que Lando Norris a conservé l'ancienne version en Essais Libres 1 afin de mener des tests comparatifs sur le Circuit Paul Ricard. Le pilote britannique a ensuite été équipé des nouveautés en EL2, où il a signé un sixième chrono particulièrement encourageant, à un peu plus d'une seconde du meilleur temps réalisé par Carlos Sainz.

À l'issue de ces premiers tests, lorsqu'il a été demandé à Norris de quantifier le gain apporté par ces évolutions, le bilan était mitigé : "Pas autant que ce dont j'aurais rêvé. Mais je ne pense pas que nous en attendions énormément. Nous attendions un petit pas en avant. Et il est encore trop tôt pour le dire : je viens juste de la piloter, et des choses paraissent différentes, certaines un petit peu mieux, d'autres restent à optimiser et à comprendre."

De plus, le marsouinage semble être en train de s'accroître sur la McLaren MCL36… mais Norris préfère voir là-dedans un signe que les performances sont en hausse. "J'avais l'impression d'en avoir pas mal", a confirmé l'Anglais. "Lors des dernières courses, nous en avions beaucoup par moment, notamment à Silverstone, alors je ne suis pas étonné. Ce n'est pas une surprise. J'espère que c'est une bonne chose, que si nous améliorons la voiture, cela promeut parfois le marsouinage."

"À part Red Bull, on dirait que Ferrari et Mercedes en ont beaucoup, et ils sont manifestement bien plus rapides que nous. Alors peut-être que Red Bull a tout réussi. Mais je pense qu'en essayant d'améliorer la voiture, nous révélons parfois ce phénomène, et ce n'est peut-être pas une mauvaise chose. Parfois, cela signifie que l'on va dans la bonne direction. Nous allons donc essayer de le comprendre. Espérons que cela s'avérera positif et pas négatif."

Propos recueillis par Adam Cooper

