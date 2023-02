L'expérience acquise par Sainz aux avant-postes va lui être utile

Du 28 septembre 2014 au 3 juillet 2022 se sont écoulées près de huit années. Huit années lors desquelles Carlos Sainz n'est jamais monté sur la plus haute marche du podium, n'ayant plus connu le succès après l'ultime triomphe de sa campagne victorieuse en Formule Renault 3.5 – laquelle allait le propulser vers la Formule 1 avec Toro Rosso, non sans le concours du départ de Sebastian Vettel à destination de Ferrari.

2022 marquait la première saison lors de laquelle Sainz a pu se battre aux avant-postes dans l'élite grâce à une Ferrari F1-75 compétitive, et il a bien l'intention de capitaliser là-dessus lors de la campagne à venir.

"J'ai beaucoup appris l'an dernier en me battant aux avant-postes", déclare l'Ibère. "C'est différent des batailles en milieu de peloton. Le niveau d'attaque est différent ainsi que le niveau de gestion, la manière dont on gagne une course, dont on fait une pole position… Ce sont des choses que je n'avais pas faites depuis huit ans, à l'époque des World Series [by Renault]. C'est probablement une expérience qui va me servir cette année. C'est ce que je veux dire quand je parle de m'améliorer, d'analyser et d'utiliser cette année toute cette expérience de l'an dernier. C'est très utile."

Carlos Sainz 'n'avait pas connu le succès depuis la saison 2014 de Formule Renault 3.5

Sainz devra afficher cette année un meilleur niveau de performance, après avoir été en deçà de son coéquipier Charles Leclerc jusqu'à présent. Il estime toutefois que la SF-75 ne lui convenait pas et espère de meilleures sensations avec la SF-23.

Lorsqu'il lui est demandé s'il était prêt à se battre pour le titre en 2022 et s'il l'est maintenant, l'Espagnol répond : "À vrai dire, avec la voiture de l'an dernier, je n'étais probablement pas prêt. Si le championnat avait été fait avec la voiture 2021 par exemple, je pense que j'aurais été prêt. J'ai prouvé que j'étais préparé à tout lors de ma première année chez Ferrari. Mais l'an dernier, je me suis retrouvé dans cette position. Ça arrive."

"C'est long, la carrière d'un pilote de F1. Il y a toujours des voitures qui sont faites pour soi : on saute dedans, et sans même attaquer, on fait un chrono exceptionnel. Et il y a d'autres voitures avec lesquelles on attaque, on fait de son mieux, et il manque ce petit truc qui me manquait peut-être l'an dernier."

Propos recueillis par Roberto Chinchero