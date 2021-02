La F1 prévoit de courir au moins 10 ans en Arabie saoudite

La responsable mondiale de la promotion des courses de la F1, Chloe Targett-Adams, a expliqué que l'organisation d'un Grand Prix d'Arabie saoudite faisait partie de la stratégie "Vision 2030" du pays, un programme visant à réduire sa dépendance au pétrole et à investir dans d'autres domaines. La première épreuve de la discipline reine est prévue le 5 décembre prochain sur un circuit urbain dans les rues de Djeddah, qui laissera ensuite sa place à un tracé permanent du côté de Qiddiya à partir de 2023.

"En ce qui concerne l'Arabie saoudite, il a été phénoménal de pouvoir conclure cet accord, de le signer et de l'annoncer pendant la pandémie", a déclaré Targett-Adams lors d'un séminaire Blackbook en ligne. "C'est un endroit pour lequel nous sommes très enthousiastes à l'idée d'organiser une course, et c'est une vision à long terme de la façon dont nous voulons développer notre discipline au Moyen-Orient."

"Nous avons déjà deux partenaires extraordinaires au Moyen-Orient dans le domaine de la promotion, avec Abu Dhabi et Bahreïn, deux relations à long terme, qui connaissent un succès incroyable. Et donc, lancer une nouvelle course au Moyen-Orient dans un pays comme l'Arabie saoudite, avec une population extrêmement jeune, vaste, un intérêt pour le sport automobile et le secteur automobile, et la capacité ensuite, en tant que marché, de toucher l'Afrique du Nord et d'autres aspects du Moyen-Orient, offre un cadre vraiment intéressant pour la F1."

"La première course de cette année à Djeddah se déroule sur un circuit urbain temporaire, qui se met déjà en place, ce qui n'est pas non plus chose facile en période de pandémie. L'équipe saoudienne fait un travail phénoménal dans ce domaine. J'ai donc vraiment hâte que l'on court là-bas et de lancer la F1 sur un nouveau marché, car c'est toujours un moment passionnant."

Quand il lui est demandé combien de temps la course pourrait être au calendrier, elle répond : "Au minimum, nous nous attendons à une décennie, si ce n'est plus. Il est important, quand on se lance sur un nouveau marché aussi important que le marché saoudien, d'être vraiment capable d'investir. Les Saoudiens, étant donné leur vision pour 2030, dans ce qu'ils cherchent à réaliser, pour leurs objectifs, cet investissement à plus long terme est logique dans la manière dont ils veulent développer l'intérêt pour la F1 et le sport automobile dans le pays."

"Et si l'on examine certaines des initiatives que le pays lance actuellement, il est évident qu'il s'agit d'un processus d'éducation des deux côtés. Mais c'est un pays fascinant, et la culture et la manière dont nous nous y rattachons est un domaine dans lequel nous sommes impatients de vraiment, vraiment travailler avec le promoteur."

Forcément, l'annonce d'une course en Arabie saoudite a soulevé des questions au sujet du respect des droits de l'homme. Targett-Adams assure que la Formule 1 aborde cette problématique au cours des négociations avec de nouveaux pays. "Je pense qu'il est vraiment important de poser la question. Du point de vue de la F1, nous choisissons de nous engager avec des partenaires."

"Et nous avons un cadre contractuel pour définir nos attentes en matière de droits de l'homme et la manière dont nous comptons travailler et notre personnel s'attend à travailler et à être traité. Et nous avons un bon engagement de la part de nos promoteurs et de leurs partenaires gouvernementaux sur ces exigences. C'est donc quelque chose que nous nous efforçons activement de faire, et de nous informer sur cette culture et cette coutume, et de travailler avec nos promoteurs en ce qui concerne notre épreuve de F1."