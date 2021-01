F1 2020 : les notes que vous avez attribuées aux pilotes

Dans le cadre des bilans individuels de chaque pilote proposés par Motorsport.com, vous avez été invités à noter chacun d'entre eux au terme de la saison 2020. Après plusieurs semaines de débats, voici les résultats issus de vos suffrages !

Pour la quatrième fois en quatre éditions depuis 2017, c'est Lewis Hamilton qui a été placé en tête par nos lecteurs, à nouveau avec une note moyenne au-dessus des 8,5/10. Il devance le vainqueur du GP d'Italie, Pierre Gasly, et le troisième du Championnat du monde et vainqueur de deux Grands Prix, Max Verstappen. La lutte pour accéder à ce podium fut très serrée, avec un écart de 0,12 entre le Néerlandais et le sixième du classement George Russell.

Six pilotes n'ont pas eu la moyenne et parmi ceux-ci, trois pensionnaires des trois plus grosses équipes de la grille : le vice-Champion Valtteri Bottas chez Mercedes, Sebastian Vettel chez Ferrari et enfin Alex Albon chez Red Bull.

F1 2020 - Les notes des lecteurs

*Respectivement, Hülkenberg, Aitken et Fittipaldi ont participé à trois, un et deux Grands Prix.

