F1 2021 : les notes que vous avez attribuées aux pilotes

Dans le cadre des bilans individuels de chaque pilote proposés par Motorsport.com, vous avez été invités à noter chacun d'entre eux au terme de la saison 2021. Après plusieurs semaines de débats, voici les résultats issus de vos suffrages, accompagnés par la moyenne des notes attribuées par la rédaction F1 après chaque Grand Prix.

Pour la première fois depuis l'instauration des notes des lecteurs en 2017, Lewis Hamilton ne termine pas leader. Mais en revanche, c'est à nouveau le Champion du monde, Max Verstappen, qui est le mieux noté, obtenant une note moyenne de 8,48. Étonnamment, il ne devance ses poursuivants, Pierre Gasly et Hamilton, que de 0,15 et 0,20 respectivement, alors que les trois hommes se détachent nettement du reste du peloton emmené par Carlos Sainz. Six pilotes n'ont pas eu la moyenne, dont Valtteri Bottas pour sa dernière saison chez Mercedes.

Du côté des notes de la rédaction, attribuées à l'issue de chaque Grand Prix (sauf Belgique), c'est également Verstappen qui a terminé en tête, avec une avance plus confortable de 0,34 sur Hamilton. Le top 5 des rédacteurs est ensuite composé dans l'ordre de Lando Norris, Charles Leclerc et Gasly. En revanche, la rédaction a été plus clémente puisqu'un seul pilote n'a pas eu la moyenne.