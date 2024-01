À quel point les F1 ont-elles progressé entre 2022 et 2023 ?

La réglementation technique 2023 a été très stable par rapport à la 2022, même s'il restait à découvrir précisément l'effet du rehaussement de plancher décrété par les instances à la suite des problèmes parfois criants de marsouinage et de rebonds l'an passé. Dans ces conditions, l'on pouvait toutefois s'attendre à ce que, la maturité réglementaire aidant et la convergence commençant, les performances soient meilleures.

Comparaison des temps en qualifications F1 entre 2022 et 2023

Pour effectuer cette comparaison, nous nous appuyons sur les meilleurs temps réalisés en Q3 lors des séances de qualifications à proprement parler (donc sans tenir compte des shootouts). Nous tenons compte des séances disputées avec l'allocation de pneus alternatives, testée à deux reprises cette année, en estimant que la Q3 demeure suffisamment proche pour que l'analyse demeure pertinente.

Concernant les conditions, nous tentons évidemment autant que possible de circonscrire la comparaison à des séances disputées sur une piste sèche et sur des tracés pas ou peu modifiés. Toutefois, il ne s'agit pas d'une science exacte, d'autres éléments à commencer par les réglages ou qualité du tour concerné, peuvent fausser dans de plus ou moins grandes proportions la comparaison. De même, la comparaison en valeur absolue entre les écarts constatés au fil d'une saison doit être fortement pondérée par le fait que les circuits ont des particularités et surtout des longueurs différentes.

Une fois ces précautions passées en revue, il est toutefois clair que sur l'échantillon représentatif, les F1 2023 sont sans surprise, en général, plus rapides que leurs devancières. L'on constate que Djeddah et Monza sont les seuls tracés de notre échantillon sur lesquels les temps sont moins bons que l'an passé : nous avions déjà pointé du doigt, en fin de saison dernière, que les circuits disposant de très longues pleines charges étaient ceux sur lesquels les F1 2022 étaient moins en retrait dans la comparaison avec leurs devancières entre 2019 et 2021. Cette stagnation entre 2022 et 2023 semble démontrer que le potentiel d'amélioration sur ce type de tracé est donc bien plus limité, d'autant plus quand le travail des écuries consiste à rajouter de plus en plus d'appui.

Alors que l'écart moyen est de 0"457, l'Australie ressort particulièrement avec un écart de plus d'une seconde sur une piste où le tour est pourtant plutôt rapide. Si les deux séances ont eu lieu sur piste sèche, la météo de 2022 était ensoleillée et celle de 2023 couverte et humide, ce qui a pu jouer un rôle côté pneumatique.

Les lignes en jaune dans le tableau pointent des situations particulières où le gros des critères de notre comparaison étaient respectés avec toutefois dans les trois cas des bémols qui nous ont incité à ne pas les utiliser tout en vous les présentant. Pour Bakou, le premier problème est celui posé par les séances de qualifs disputées le vendredi, donc sur une piste différente de celle du samedi après-midi ; plus encore, un resurfaçage avait eu lieu, qui a rendu la piste plus adhérente, ce qui explique que malgré un circuit disposant de plusieurs pleines charges, l'écart entre les temps soit aussi grand.

Pour Miami, c'est un resurfaçage complet qui a eu lieu après une édition 2022 décevante sur ce point, et les effets sur les temps ont été spectaculaires. Quant à Austin, il s'agit d'un mélange entre des travaux sur la piste depuis 2022, une séance organisée le vendredi et des bosses particulièrement notables en 2023.

Circuit Meilleur temps en Q3

2022 Meilleur temps en Q3

2023 (écart) Sakhir 1'30"558 1'29"708 (-0"850) Djeddah 1'28"200 1'28"265 (+0"065) Australie

1'17"868 1'16"732 (-1"136) Bakou 1'41"359 1'40"203* (-1"156) Miami

1'28"796 1'26"841 (-1"945) Monaco 1'11"376 1'11"365 (-0"011) Red Bull Ring 1'04"984* 1'04"391* (-0"593) Hungaroring** 1'17"377 1'16"609 (-0"768) Monza** 1'20"161 1'20"294 (+0"133) Japon

1'29"304 1'28"877 (-0"427) Austin 1'34"356 1'34"723* (+0"367) Mexico 1'17"775 1'17"166 (-0"609) Yas Marina 1'23"824 1'23"445 (-0"379) Écart moyen entre 2022 et 2023 (hors lignes en jaune) -0"457

* Lors d'une séance organisée le vendredi dans le cadre d'un week-end sprint.

** Séances disputées avec une allocation de pneus alternative en 2023.



Comparaison des temps en qualifications entre 2020 et 2023

Les F1 de 2020 ont été les références de la génération précédente de monoplaces, et ont souvent été les voitures les plus rapides de l'Histoire de la discipline sur les circuits visités, avant d'être ralenties en 2021 par plusieurs mesures visant à réduire leur potentiel aérodynamique. 2020 était aussi la deuxième saison après la mise en place en 2019 d'une série de modifications techniques, dont la simplification des ailerons avant. Aussi, la comparaison est intéressante pour mesurer l'écart mais également les progrès des voitures issues de la réglementation technique actuelle.

L'an passé, l'écart moyen entre les F1 2020 et 2022 se situait autour des 2,6 secondes. Un an plus tard, cet écart est tombé sous les 2,2 secondes, ce qui est cohérent avec la progression moyenne calculée plus tôt en dépit d'un très petit échantillon de circuits. Sans surprise, l'écart en temps demeure le plus important sur le circuit où l'appui nécessaire est le plus important.