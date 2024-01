F1 2023 : les notes attribuées aux pilotes

Motorsport.com vous a invité à noter chacun des pilotes au terme de la saison 2023. Voici les résultats issus de la moyenne des notes attribuées par la rédaction F1 après chaque Grand Prix et de vos suffrages.

Avant toute chose, rappelons un paramètre important : le moment et les systèmes de notation sont différents. Celui de la rédaction consiste en une moyenne de l'ensemble des notes attribuées après chaque Grand Prix dans nos analyses du lundi, sachant que parfois certains pilotes n'ont pas été notés. Il s'agit donc d'une accumulation de notes course après course, et pas d'une appréciation d'ensemble à proprement parler. Au contraire, la note des lecteurs, qui ont été appelés à se prononcer une fois la saison achevée, est une moyenne attribuée pour l'ensemble de la saison. Cela peut sans doute expliquer, en partie, certaines des différences les plus marquées et doit inviter à relativiser la comparaison.

En tout cas, c'est la septième année que nous vous proposons de noter vous-mêmes les pilotes au terme de la saison. Lewis Hamilton était arrivé en tête de 2017 à 2020 et, pour la troisième saison consécutive, c'est Max Verstappen qui recueille l'onction des votants.

Côté rédaction, le Néerlandais repousse toute concurrence à 1,5 point, ce qui est impressionnant dans une notation sur 10. Il faut dire qu'il a recueilli à dix reprises la note maximale et que sa pire note a été un 8. Son dauphin n'est autre que Fernando Alonso qui devance de peu Charles Leclerc. Alexander Albon se classe quatrième et Lando Norris clôture le top 5. Le vice-champion Sergio Pérez figure en 15e place. Deux pilotes n'ont pas la moyenne : Logan Sargeant et Nyck de Vries.

Côté lecteurs, Verstappen est toujours nettement devant, toutefois la différence avec Alonso est plus réduite (0,95). Si Albon et Norris demeurent dans le top 5, Leclerc y est remplacé par Oscar Piastri. Pérez est également 15e. Signe que la notation est souvent plus basse côté lecteurs, sept pilotes n'ont pas la moyenne, le Mexicain étant le premier d'entre eux.

Quatre pilotes sur 21 qui ont recueilli une meilleure note chez les lecteurs qu'au sein de la rédaction : il y a d'abord Alonso (+0,43), même si cela ne change pas sa position. Si Norris (+0,25) entre dans le top 3 des lecteurs et Carlos Sainz (+0,56) se hisse dans le top 8, l'écart en positif le plus spectaculaire concerne Piastri. Il y a quasiment 1 point entre la note de la rédaction et la note des lecteurs, ce qui le classe 10e au sein de la rédaction et quatrième chez les lecteurs.

Il ne s'agit cependant pas de l'écart le plus important. En effet, pour cinq pilotes, il y a une différence d'un point et plus, avec une note systématiquement plus basse chez les lecteurs. C'est ainsi le cas pour Yuki Tsunoda (-1,03), Pérez (-1,11), Sargeant (-1,14), Valtteri Bottas (-1,31) et surtout Lance Stroll, dont la note perd 1,90 point entre la rédaction et les lecteurs.

Le choix a été fait de ne pas inclure Liam Lawson dans le classement, puisqu'il ne remplaçait Daniel Ricciardo que provisoirement. Il faut toutefois signaler que sur les cinq courses disputées, le Néo-Zélandais s'est vu attribuer une moyenne de 7,80 par la rédaction. Pour sa saison, les lecteurs ont attribué une note de 5,90. C'est donc également un écart de 1,90 entre les deux notes.

Les notes des pilotes F1 en 2023