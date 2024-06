F1 2026 : la FIA ouverte au changement face aux craintes des écuries

Après la présentation du Règlement Technique et du concept de F1 pour 2026, les acteurs de la discipline ont fait état d'un certain nombre de craintes. L'un des principaux points de crispation concerne les performances des monoplaces et leur manque d'appui. Andrea Stella, le directeur de McLaren, a résumé la situation en déclarant : "Les voitures ne sont pas assez rapides en virage et trop rapides en ligne droite." En sus, l'aspect restrictif des règles en matière de développement n'est pas non plus du goût des concurrents.

Toutefois, même si la date du 28 juin prochain, jour où se tiendra le prochain Conseil Mondial du Sport Automobile, doit être celle de la ratification des règles pour 2026, la FIA a clairement indiqué qu'elle souhaitait travailler avec les écuries pour améliorer les choses d'ici là, et même après, afin d'apaiser les inquiétudes.

"La discussion au sein du Conseil mondial et, espérons-le, la ratification, constituent la première étape", rappelle Nikolas Tombazis, responsable monoplace au sein de la fédération. "Nous n'en sommes pas encore au règlement définitif et il nous reste pas mal de choses à déterminer et à discuter avec les équipes. Nous sommes également conscients de certaines préoccupations concernant l'appui des voitures ou la vitesse en ligne droite, et ce sont des choses que nous considérons comme des ajustements qui restent à faire."

"Donc, entre, disons, la fin du mois, lorsque ces règles devraient être publiées, et début 2025, lorsque les équipes pourront commencer le développement aérodynamique, parce qu'elles ne peuvent pas commencer plus tôt, nous nous attendons à ce qu'une quantité raisonnable de travail supplémentaire soit effectuée en étroite collaboration avec les équipes, avec la FOM et tous les autres. Nous espérons que cela conduira à des améliorations qui seront soumises au Conseil Mondial, peut-être un peu plus tard dans l'année, et nous espérons qu'elles seront approuvées."

Si Tombazis accepte les critiques concernant la lenteur des voitures en virages, il estime que cela est lié à l'état de la réglementation à l'instant T et que les choses seront très différentes une fois les voiture 2026 en piste. "Je pense que les craintes sont fondées, parce que les gens prennent un instantané de ce qu'est le règlement sur une feuille de papier et font des commentaires sur la base de ce qu'ils voient."

"Je ne m'inquiète pas des préoccupations soulevées par les gens, mais il est clair que nous nous attendons à ce qu'il y ait des progrès en matière de performance. Et c'est exactement la raison pour laquelle nous avons placé la barre assez bas pour commencer, de sorte que nous puissions construire sur cette base en collaboration avec les équipes. Il est en fait assez facile d'augmenter l'appui aérodynamique de ces voitures."

"Je comprends donc les commentaires, mais je ne pense pas qu'il y ait d'inquiétude sur le fait que ces voitures ne seront pas plus rapides que les F2 ou quoi que ce soit de ce genre. Je pense que cette question sera résolue à 100 % lorsque nous aurons les règlements définitifs."

Des retouches des règles moteur pas exclues

Les règles concernant le châssis 2026 sont bâties autour de l'unité de puissance, dont les règles ont, elles, été arrêtées courant 2022. Ce nouveau moteur verra la part de puissance électrique égaler la part de puissance thermique. Aussi, pour permettre que le moteur fonctionne de la meilleure des façons, la FIA a visé une réduction de l'appui de 30% et de la traînée de 55% du châssis, afin de favoriser le déploiement sans problème de la puissance électrique en ligne droite.

D'aucuns ont déjà souligné qu'une façon de se sortir de ces contraintes pouvait être d'augmenter, même légèrement, la part de puissance venant du moteur thermique, notamment en lâchant la bride sur le débit d'essence. Même si ce sujet a déjà été évacué auparavant par les instances et certains motoristes, Tombazis suggère qu'il n'est pas forcément totalement impossible de l'envisager en cas d'accord entre les fabricants d'unités de puissance.

"La situation est légèrement différente en termes de gouvernance pour ce qui est des unités de puissance, car nous avons déjà conclu un accord de gouvernance en ce qui concerne la réglementation relative aux unités de puissance, ce qui signifie que toute modification qui pourrait s'avérer nécessaire devra être convenue avec les motoristes et ne pourra pas être effectuée, disons, de manière unilatérale."

"Mais comme il existe, de manière générale, un très bon esprit de collaboration, si des modifications s'avèrent nécessaire, je suis assez confiant dans le fait que les motoristes apporteront leur aide et se montreront coopératifs."

Avec Jonathan Noble