F1 22 : plusieurs nouveautés présentées dans un trailer

Dans une courte vidéo de deux minutes dévoilée il y a peu, les principales fonctionnalités du jeu vidéo F1 22 ont été présentées, et plusieurs nouveautés sont à souligner ! Tout d'abord, les week-ends au format "sprint" sont ajoutés après avoir été essayés à trois reprises en Grand Prix l'an passé. Les circuits de Melbourne, Barcelone et Abu Dhabi, qui ont tous été modifiés entre 2021 et 2022, sont également mis à jour, avec l'ajout du tout nouveau circuit de Miami.

L'accent est mis sur l'immersion puisque les nouvelles options "Immersive" et "Broadcast" vont permettre aux joueurs, s'ils le souhaitent, de vivre certains moments de la course (le tour de formation, les périodes de Safety Car ou encore les arrêts au stand) comme s'ils étaient retransmis à la télévision. Par ailleurs, on peut voir dans ce trailer l'une des nombreuses incrustations d'Amazon Web Services qui permettent, en principe, une meilleure lecture de la course.

Plusieurs fans ont probablement affiché un grand sourire lorsqu'il a été annoncé que le mode "écran splitté" était de retour, eh bien il a été conservé pour F1 22 ! En revanche, aucune trace des voitures historiques, qui étaient déjà absentes sur F1 2021. Et pour rester dans le coopératif, il sera également possible de se lancer dans une carrière avec deux joueurs.

Enfin, une bonne partie de la vidéo est consacrée à F1 Life, un hub dans lequel les joueurs pourront personnaliser à leur guise leur avatar (vêtements compris), leur appartement ou encore leur combinaison de course. Et ce qui est particulièrement intéressant, c'est que les F1 devront faire de la place à... des supercars ! Sur le trailer, on peut voir une Ferrari Roma, une Ferrari F8 Tributo ou encore la voiture de sécurité Mercedes-AMG GT Black Series, qui seront toutes jouables dans d'autres modes de jeu.

Développé par EA Sports et Codemasters, F1 22 sortira le 1er juillet prochain sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Xbox One et PC via l'EA App, Origin, Steam, ainsi que l'Epic Store.