F1 22 : premières images et date de sortie

Le rendez-vous est devenu incontournable pour les amateurs de F1 : le nouveau jeu officiel du championnat, édité par EA Sports depuis son rachat de Codemasters, va dévoiler son nouvel opus, avec une sortie prévue le 1er juillet sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Xbox One et PC via l'EA App, Origin, Steam, ainsi que l'Epic Store. Le fait de précommander l'édition "Champions" donnera un accès anticipé de trois jours au jeu, ainsi qu'un pack de contenu "inspiré de Miami à durée limitée".

Bien entendu, l'attraction majeure de cette édition sera la possibilité de jouer avec les monoplaces version 2022, issues de la refonte de la réglementation technique. Sera également présent le tout nouveau circuit de Miami, qui débarquera au calendrier réel début mai, mais également des remises au goût du jour des circuits de Melbourne, de Barcelone et d'Abu Dhabi pour s'adapter aux récents changements.

Comme cela avait été révélé il y a quelques mois, l'expérience se voudra particulièrement immersive, avec la mise en place de "F1 Life" : "Les joueurs peuvent entrer dans l'univers prestigieux de la Formule 1 grâce à F1 Life, un hub personnalisable où ils peuvent exposer leur collection de supercars, de vêtements et d'accessoires, gagnés en jouant, via le Podium Pass et dans la boutique du jeu", peut-on ainsi lire dans le communiqué.

Immersion toujours avec l'arrivée de la réalité virtuelle au moment de piloter les F1, via Oculus Rift et HTC Vive.

De nouvelles fonctionnalités de personnalisation pendant les épreuves seront prévues, avec l'apparition des options "Immersive" et "Broadcast" qui, selon le communiqué, "affectent les tours de formation, la voiture de sécurité et les arrêts au stand". Le fonctionnement précis demeure vague, même si cela semble surtout concerner des phases hors course sous drapeau vert à proprement parler : "En choisissant l'option Immersive, les joueurs seront confrontés à des défis, qui pourront soit les récompenser soit les pénaliser, et ainsi faire la différence sur le podium. Broadcast fait redescendre la pression, avec des cinématiques maîtrisées et authentiques qui maintiennent les joueurs au plus près de l'action."

Une nouvelle IA "adaptative" est par ailleurs promise, afin d'aider les nouveaux joueurs à débuter sur le jeu, tout comme une meilleure accessibilité via les menus et la maniabilité des F1.

Côté modes de jeu, My Team et le mode carrière seront bien de la partie, tout comme le multijoueur. Il est à noter que le crossplay, c'est-à-dire la possibilité de jouer en ligne face à des joueurs disposant de supports/consoles différents, n'est pour le moment pas évoquée.

1 / 4 Photo de: Electronic Arts 2 / 4 Photo de: Electronic Arts 3 / 4 Photo de: Electronic Arts 4 / 4 Photo de: Electronic Arts