La F1 va lancer la F1 Academy pour les jeunes filles en 2023

La F1 Academy a pour but d'accroître la participation des femmes en formules de promotion en les aidant à progresser vers le sommet de la pyramide de la monoplace. Ce championnat de niveau Formule 4 commencera en 2023 avec une grille de 15 voitures engagées par cinq équipes de trois voitures. Il s'agira d'écuries déjà engagées en Formule 2 et en Formule 3. La saison se déroulera sur sept meetings de trois courses chacun, dont un pourrait avoir lieu en week-end de Grand Prix.

"En évaluant les obstacles auxquels font face les jeunes femmes en formules de promotion, il est clair qu'elles n'ont pas autant d'expérience que leurs homologues masculins au même âge", indique le communiqué de la F1. "L'objectif est de combler ce vide en leur donnant accès à davantage de temps de piste, en course et en essais. Elles vont par ailleurs progresser en travaillant avec des écuries professionnelles, qui sont connues pour former les jeunes pilotes en sport auto, et qui les aideront à développer la cruciale préparation technique, physique et mentale."

La F1 Academy va utiliser un châssis Tatuus T421 aperçu en Formule 4, un moteur fourni par Autotecnica développant 165 ch et des pneus Pirelli. Le championnat sera géré par Bruno Michel, PDG de l'entreprise Formula Motorsport Ltd dont dépendent la Formule 2 et la Formule 3.

La Formule 1 va contribuer à 150 000 € du budget de chaque pilote, les concurrentes devant apporter la même somme – soit "une fraction du coût habituel dans un championnat comparable", selon la F1. Les écuries complètent le budget total.

Le départ de la dernière course de W Series à Singapour

La Formule 1 précise par ailleurs qu'il ne s'agit pas de remplacer W Series, ce championnat de niveau F3 réservé aux femmes qui a été fondé en 2019 et qui a dû interrompre prématurément sa saison 2022 faute de budget : la F1 Academy "a pour objectif de former et préparer les jeunes filles à atteindre des niveaux de compétition plus élevés, notamment en W Series, en Formule 3, en Formule 2 et en Formule 1."

"W Series continue de proposer une excellente plateforme pour les pilotes, et la F1 Academy est censée être une voie supplémentaire pour la prochaine génération de jeunes filles, qui courront dans un environnement leur permettant d'acquérir une expérience fondamentale grâce à un temps de piste conséquent." Un communiqué de W Series salue par ailleurs la création de la F1 Academy, sa PDG Catherine Bond Muir indiquant notamment que "W Series se réjouit de toute initiative qui partage notre ambition de donner davantage d'opportunités aux femmes en sport auto".