La F1 doit-elle assouplir les règles techniques avec le budget limité ?

Depuis 2021, la Formule 1 fonctionne sous l'empire d'un Règlement Financier qui établit le cadre du plafond budgétaire, une limite de dépenses qui s'impose aux écuries dans leur fonctionnement annuel. L'idée derrière cette mesure est à la fois de contrôler les budgets mais aussi de contribuer à un nivellement des performances en empêchant les grosses structures d'engager des sommes trop importantes qui les rendraient totalement inatteignables pour les équipes plus modestes.

Pour Zak Brown, le PDG de McLaren, maintenant que ce système est installé en F1 et doit éviter toute course à l'armement sous peine de dépasser le budget, les instances devraient l'accompagner d'une plus grande liberté accordée sur le plan technique, alors même que le sens de l'histoire est de contraindre de plus en plus les écuries sur ce plan.

"Je pense que nous sommes surréglementés alors que nous sommes soumis au plafonnement des dépenses", a déclaré Brown. "Vu que vous avez un plafond budgétaire, j'irais presque dans l'autre sens, c'est-à-dire : 'Faites ce que vous voulez. Si vous voulez avoir six roues, ainsi soit-il. Mais voici le montant que vous devez dépenser'."

Le dirigeant américain estime que le fait d'accorder aux équipes une plus grande liberté d'action leur permettant d'explorer des idées originales contribuerait à l'émergence de nouveaux concepts, tout en garantissant que toutes les voitures aient un aspect différent : "Je ne sais pas pourquoi les règlements devraient être aussi stricts qu'ils le sont. Je pense que si vous avez un plafond de dépenses, alors il devrait y avoir un peu plus de liberté technique dans le cadre de ce plafond de dépenses, car vous êtes encadré."

"Je pense que l'on verrait alors plus d'innovation et plus de prise de risque. Les voitures seraient encore plus différentes. En ce moment, vous avez deux gouvernances : 'tout doit ressembler exactement à ceci' et 'vous ne pouvez pas dépenser plus que cela'. Il suffit de mettre un frein aux dépenses et de faire ce que vous voulez."

C'est le Règlement Technique qui permet de cadrer la philosophie de conception des F1. Or, la nouvelle réglementation mise en place en 2022 a beaucoup été centrée sur la nécessité pour les instances d'intervenir afin d'éviter que les écuries ne conçoivent des monoplaces créant des perturbations aérodynamiques qui nuiraient à l'objectif de créer plus de spectacle en permettant aux voitures de mieux se suivre.

"C'est possible", répond Brown quand il lui est demandé si plus de liberté viendrait au prix du spectacle. "Mais je pense que ça amènerait plus d'innovation. Et je crois que tout le monde apprendrait les uns des autres. C'est comme quand Brawn [GP] avait le double diffuseur [en 2009]. Ils ont eu une belle avance au début mais, en fin de saison, c'était équilibré. Je pense donc qu'on pourrait avoir quelque chose comme ça. Je crois qu'il s'agit également d'un aspect fascinant de ce sport. Mais ça serait un risque."