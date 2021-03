Course sprint : "Nous parviendrons à une conclusion ce week-end"

Après la réunion de la Commission F1 en début d'année, la Formule 1 a travaillé sur son projet d'introduire des courses sprint en 2021, puisqu'elle a reçu "un large soutien" des écuries. Un groupe de travail s'est formé pour étoffer des détails, l'objectif étant de livrer une proposition finale aux équipes avant le début de la saison.

Jeudi, le PDG de la F1, Stefano Domenicali, et le directeur technique et sportif Ross Brawn, se sont déjà entretenus avec les pilotes notamment sur ce projet des courses sprint. Ils doivent encore affronter l'avis des directeurs d'écurie pendant ces essais hivernaux. Les craintes de ne plus voir la course du dimanche être aussi bien mise en avant qu'auparavant existent. Sebastian Vettel, par exemple, pense que cette idée "n'a pas de sens". Mais les écuries, elles, sont impatientes d'avancer sur ce projet pour observer l'impact qu'il peut avoir.

Domenicali a révélé lors d'une récente interview accordée au Daily Mail que le Grand Prix de Grande-Bretagne faisait désormais partie de ceux susceptibles d'accueillir une course sprint en 2021. C'est déjà aussi le cas pour le Canada, l'Italie et peut-être le Brésil. Interrogé par Motorsport.com sur ce projet des courses sprint, le directeur principal de McLaren, Andreas Seidl, se dit "favorable à l'idée d'essayer" puisqu'elles ne vont pas "changer artificiellement la hiérarchie."

"Ces dernières semaines, nous avons eu une bonne réunion avec la FIA et la Formule 1 pour peaufiner les détails, car le diable est toujours dans les détails", indique Seidl. "Je pense que nous avons maintenant une bonne proposition sur la table et que nous parviendrons à une conclusion finale ce week-end. Il appartiendra ensuite à la Formule 1 d'expliquer à quoi cela ressemblera."

Le directeur de Red Bull, Christian Horner, a félicité la F1 pour avoir été "raisonnablement responsable" d'envisager les courses sprint pour seulement trois manches en 2020. "Du point de vue du promoteur, je comprends pourquoi il essaie de faire ça", déclare-t-il. "Il y a toujours des millions de raisons pour lesquelles on ne ferait pas quelque chose. Je pense que le concept est intéressant. La manière dont ils cherchent à l'inclure est raisonnablement responsable sur trois manches. Alors pourquoi ne pas le tester ? Faisons un essai."

"Il y a beaucoup de travail en coulisses avec les directeurs d'équipe, les directeurs sportifs, pour garantir que la règlementation est juste et à sa place. J'espère que ça sera un spectacle intéressant. Si c'est ce que veut faire le promoteur, alors je serai heureux de le soutenir."

Pendant ce temps, Toto Wolff reconnaît que Mercedes est "davantage du côté des puristes". Il réitère sa conviction que la F1 pourrait apprendre des bonnes retombées commerciales observées dans les autres championnats qui organisent plus de courses. "Je pense que nous devrions essayer et ensuite être vraiment honnêtes envers nous-même", indique-t-il. "Avoir une petite course le samedi pourrait augmenter notre audience."

"Quel a été l'impact financier, l'impact sur les audiences que nous avons été capables de générer et quel est le facteur spectacle ? Comme l'a dit Christian, il y a beaucoup de pour et de contre. Si nous nous mettons tous d'accord, alors nous pouvons trouver une solution qui sera bénéfique pour tous. La F1 est ce que nous en faisons. Nous avons besoin de divertir les gens."

