La F1 dévoile son calendrier provisoire pour 2021

Comme annoncé, le Grand Prix du Vietnam disparaît du calendrier 2021 mais, pour autant, le programme ne tombe pas à 22 épreuves puisqu'une date "à déterminer" reste inscrite au calendrier, au mois d'avril. C'est à cette date que devait se tenir la course d'Hanoï, qui finalement n'aura pas lieu pour des raisons semble-t-il politiques.

Toujours sous réserve de l'évolution de la situation autour de la pandémie de COVID-19, la campagne devrait démarrer à Melbourne le 21 mars, avant un GP de Bahreïn la semaine suivante et la Chine le 11 avril. Le 25 avril est donc une date réservée pour le moment sans épreuve et précède le GP d'Espagne, première manche européenne mais qui va devoir être confirmé contractuellement, placé le 9 mai.

Suivront ensuite Monaco (23 mai), Bakou (6 juin), Montréal (13 juin), le Paul Ricard (27 juin), Spielberg (4 juillet), Silverstone (18 juillet) et le Hungaroring (1er août), avant la trêve estivale du mois d'août. La reprise se fera comme d'habitude à Spa (29 août) avant le retour tant attendu de Zandvoort le 5 septembre et la fin de saison européenne avec Monza (12 septembre).

C'est alors que viendront les différentes tournées extra-européennes : en Asie d'abord, avec trois week-ends successifs à Sotchi (26 septembre), Singapour (3 octobre) et Suzuka (10 octobre) ; dans les Amériques, ensuite, avec Austin (24 octobre), Mexico (31 octobre) et donc Interlagos (14 novembre). Le tracé pauliste sera finalement au calendrier alors que Rio de Janeiro était annoncé, mais le temps pour acter la construction de la piste manquant, la F1 a préféré assurer ses arrières en s'appuyant sur une piste connue et bien réelle. Il reste toutefois là aussi à acter cela par contrat.

La saison se conclura au Moyen-Orient avec le premier Grand Prix d'Arabie saoudite à Djeddah le 28 novembre suivi par la désormais traditionnelle finale d'Abu Dhabi le 5 décembre. Ce calendrier reste bien sûr soumis à approbation par le Conseil Mondial du Sport Automobile.

En dépit de la pandémie, le PDG de la Formule 1, Chase Carey, espère bien que les épreuves se dérouleront quasiment normalement, et notamment avec le retour des fans sur les courses. "Nous sommes heureux d'annoncer le calendrier provisoire de la Formule 1 pour 2021 après de longues discussions avec nos promoteurs, les équipes et la FIA."

"Nous planifions pour 2021 des épreuves avec des fans qui offrent une expérience proche de la normale et nous espérons que nos accords seront respectés. Nous avons prouvé que nous pouvions voyager et organiser nos courses en toute sécurité et nos promoteurs reconnaissent de plus en plus la nécessité d'aller de l'avant et de gérer le virus."

"En fait, de nombreux hôtes veulent utiliser notre événement comme une plate-forme pour montrer au monde qu'ils vont de l'avant. Nous sommes ravis de voir l'Arabie saoudite faire partie du programme et sommes tout aussi enthousiastes à l'idée de retourner sur les circuits où nous espérions courir en 2020. Nous tenons à remercier tous nos promoteurs et partenaires pour leur enthousiasme et leur collaboration continus et nous sommes impatients d'offrir à nos fans une saison passionnante sur la piste."

Calendrier F1 2021 provisoire

21 mars GP d'Australie Melbourne 28 mars GP de Bahreïn Sakhir 11 avril

GP de Chine Shanghai 25 avril À déterminer À déterminer 9 mai GP d'Espagne* Barcelone 23 mai GP de Monaco Monaco 6 juin GP d'Azerbaïdjan Bakou 13 juin GP du Canada Montréal 27 juin GP de France Le Castellet 4 juillet GP d'Autriche Spielberg 18 juillet GP de Grande-Bretagne Silverstone 1er août GP de Hongrie Budapest 29 août GP de Belgique Spa-Francorchamps 5 septembre

GP des Pays-Bas Zandvoort 12 septembre GP d'Italie Monza 26 septembre GP de Russie Sotchi 3 octobre

GP de Singapour Singapour 10 octobre GP du Japon Suzuka 24 octobre GP des États-Unis Austin 31 octobre GP du Mexique Mexico 14 novembre GP du Brésil* São Paulo 28 novembre

GP d'Arabie saoudite Djeddah 5 décembre GP d'Abu Dhabi Abu Dhabi

* Sous réserve de confirmation du contrat

