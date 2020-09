La F1 "ne veut pas" que le spectacle vienne de problèmes de pneus

Le Grand Prix de Grande-Bretagne s'est terminé sur plusieurs crevaisons, dont celle dans l'ultime tour du leader Lewis Hamilton, qui a malgré tout réussi à s'imposer. Alors qu'une diminution de l'appui des F1 2021 avait déjà été décidée, par le biais d'une découpe du fond plat devant les pneus arrière, des craintes sur la tenue des pneus 2019 l'an prochain ont incité la FIA à aller plus loin sur le sujet.

Ainsi, au cours du week-end du GP de Belgique, le directeur technique monoplaces de la FIA, Nikolas Tombazis, a précisé : "Nous allons éliminer certaines fentes sur le côté de la voiture, sur le bord du fond plat. Les ailettes des écopes de frein arrière, cette cascade qui se trouve en bas des écopes, nous allons les rendre plus étroites de 40 mm. Et les grilles de diffuseur qui, pour l'instant, sont peu nombreuses, celles qui sont plus à l'intérieur et descendent vers le plan de référence, seront limitées au niveau du marchepied. Elles seront ainsi réduites de 50 mm."

Lire aussi : Comment la F1 souhaite encore réduire l'appui aéro en 2021

"Nous pensons que la somme de ces changements représente environ 4 à 5% de l'appui total des voitures. Et bien sûr, nous avons fait cette coupe diagonale sur le bord du fond plat dès le mois de mai. Au total, je pense que nous nous attendons à une réduction d'environ 10%. Et il est clair que les équipes vont gagner environ 4-5% grâce à leur développement normal. C'est clairement une science inexacte, parce que nous ne savons pas ce que les équipes trouveront en performance, et nous ne connaissons pas les effets exacts, mais ce sont des estimations."

Ces changements ont été décidés aussi tardivement dans le processus pour des raisons de sécurité, qui permettent à la FIA d'imposer des modifications réglementaires sans vote de la part des écuries. Une démarche soutenue par la F1 elle-même, par la voix de Pat Symonds.

"Je pense que notre principale préoccupation est d'avoir des bonnes courses, et cela nécessite d'avoir de la sécurité. Et donc les mesures qui ont été prises, pour lesquelles nous avons été pleinement impliqués tout du long, sont, je crois, très pragmatiques. Les événements de Silverstone ont peut-être été très spectaculaires, mais ce n'est pas vraiment ce que nous voulons pour rendre les courses passionnantes. Beaucoup de choses peuvent rendre la course spectaculaire sans ce genre d'événements."

Une "anomalie" pour laquelle il faut une "intervention"

Tombazis a rappelé en outre que ces mesures étaient prises en réponse au maintien des pneus 2019 deux saisons supplémentaires (en raison du rejet des gommes 2020 et de la pandémie de COVID-19). "Je voudrais juste souligner que la sécurité n'implique en aucun cas que les pneus ne sont pas sûrs."

"La voiture et les pneus sont une unité, une seule unité qui travaille de concert. Nous aurons les pneus l'année prochaine pour la troisième année consécutive, ce qui est une anomalie, bien sûr, en raison de la crise COVID et du programme de course très intense que nous avons maintenant, qui a rendu tout essai impossible pour les nouvelles constructions. Et en attendant, les équipes aérodynamiques de chaque écurie de F1 travaillent dur pour rendre les voitures plus compétitives, et trouvent de l'appui."

"C'est donc la raison de notre intervention, et nous pensons que cela va plus ou moins faire en sorte que les voitures de l'année prochaine aient légèrement moins d'appui que cette année, mais pas beaucoup moins après tout le développement. Et donc, ce sera un peu plus sûr que cette année, mais certainement beaucoup plus sûr que si nous nous étions abstenus de toute intervention."

Related video