La F1 va interdire les gardes du corps sur la grille

L'incident avait fait du bruit sur les réseaux sociaux : en préambule de la course du Grand Prix des États-Unis, sur le circuit d'Austin, l'ancien pilote et désormais consultant pour Sky Sports Martin Brundle avait pu, pour la première fois depuis longtemps, se rendre sur la grille pour réaliser quelques interviews grâce à un allègement du protocole COVID.

Megan Thee Stallion, rappeuse invitée par Red Bull Racing, était présente et a été approchée par Brundle pour une interview. Si elle s'est montrée ouverte à la discussion et polie envers son interlocuteur, ça n'a en revanche pas été le cas de son entourage, qui a repoussé assez agressivement le Britannique, lui expliquant qu'il ne "pouvait pas faire ça". Ce à quoi Brundle avait répondu "Je peux le faire, puisque je le fais", avant de critiquer les manières de l'entourage de certaines célébrités.

Selon des informations recueillies par Motorsport.com en provenance de sources proches de la F1, l'accès aux grilles de départ va désormais être restreint pour les gardes du corps, à la suite de cet incident. Les responsables estiment en effet que la grille est un endroit suffisamment sûr pour qu'il soit possible de se passer de cette protection. Également, même si les stars présentes n'ont pas d'obligation de participer à des entretiens, il leur sera demandé de se montrer courtoises quand elles déclineront toute invitation.

Brundle a évoqué ces futures modifications apportées aux règles pendant le week-end du Grand Prix de Mexico, plaisantant sur le fait que les nouvelles règles seraient "la clause Brundle" après ce qui s'est passé à Austin, et que c'était son "titre de gloire, enfin".

"J'ai été ignoré par Megan Thee Stallion, écarté par une montagne humaine et engueulé par un sosie de [Drago] Malefoy [un antagoniste dans Harry Potter] qui, sans aucun doute, en était à sa toute première apparition sur une grille de départ de F1. J'ai publié un simple tweet à ce sujet et j'ai obtenu cinq millions d'impressions. Je ne comprends rien à tout cela, pour être honnête."

Megan Thee Stallion

Brundle a écrit sur Twitter mardi soir : "Pour éviter tout doute, je ne me soucie pas de savoir qui visite la grille de la F1, plus on est de fous, plus on rit. Parlez-moi, ignorez-moi, poussez-moi, faites-moi signe, embrassez-moi, insultez-moi, tout ce qui vous rend heureux. Tout ce que je demande, c'est que vous vous imprégniez de l'atmosphère, que vous profitiez de ce privilège. Je n'ai pas demandé de changement dans le protocole de la grille."

L'accès à la grille de la F1 reste restreint par rapport à 2019, dernière année où les courses du championnat se sont déroulées sans protocole COVID-19, mais s'est progressivement ouvert pour permettre à davantage de personnes d'y être présentes.

Megan Thee Stallion a remporté trois Grammy Awards et est connue pour des chansons telles que "WAP" et "Savage". Elle compte 33 millions de followers sur Twitter et Instagram, soit environ 11 millions de plus que les comptes officiels de la F1.