La F1 ouvre la porte à une évolution du format sprint en 2024

Réunie avant le dernier Grand Prix de la saison, dont les essais libres ont débuté ce vendredi à Abu Dhabi, la Commission F1 de la FIA s'est penchée sur de nombreux sujets. Parmi ceux-ci, le format des week-ends sprint était au menu, alors que cette année celui-ci a été organisé à six reprises (à Bakou, Spielberg, Spa-Francorchamps, Losail, Austin et Interlagos), permettant d'en tirer un bilan plus précis.

La formule a également évolué depuis son apparition en 2021, avec trois week-ends sprint ces deux dernières saisons. Cette année, le sprint a été totalement déconnecté du reste du Grand Prix en se cantonnant à la seule journée du samedi, avec un Shootout pour en établir la grille, puis la course courte en elle-même. L'unique séance d'essais libres se déroulait le vendredi, avant les qualifications pour la course longue.

Les critiques ont toutefois été de plus en plus nombreuses, que ce soit de la part des observateurs mais aussi des acteurs que sont les écuries et les pilotes. En cause notamment, le manque de spectacle et la volonté pour certains de soit faire disparaître ce format, soit aller vers quelque chose de plus extrême avec, par exemple, des grilles inversées.

La règle du parc fermé, qui entrait en vigueur dès le début des qualifications le vendredi soir, a également fait l'objet de vives critiques, surtout après l'épisode du Grand Prix des États-Unis et du plancher trop usé de Mercedes et Ferrari ayant conduit aux disqualifications de Lewis Hamilton et Charles Leclerc.

Abordé lors de la Commission F1, le dossier des week-ends sprint a donc suscité des discussions, sans décision concrète à ce stade mais avec une volonté claire de faire bouger les choses.

Ainsi la Commission F1 indique avoir "apporté tout son soutien pour une évolution du format sprint en 2024 afin de mieux rationaliser le week-end en séparant les activités du sprint de celles du Grand Prix". Le calendrier des week-ends concernés sera dévoilé dans les prochaines semaines tandis que le travail sur "les détails spécifiques, particulièrement ce qui concerne le planning et le parc fermé" sera présenté lors de la première réunion de la Commission F1 en 2024.

L'idée d'inverser la journée où se dérouleront les séances de qualifications du Grand Prix et du Sprint a notamment été évoquée récemment.