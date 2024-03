La F1 ne passera finalement pas aux pneus 16 pouces en 2026

Dans le cadre de l'effort fait par les instances pour abaisser le poids des Formule 1 en vue du prochain cycle réglementaire, l'idée de réduire la taille des jantes sur les monoplaces 2026 avait germé en fin d'année 2023. Ainsi, alors que la discipline est passée depuis 2022 à des jantes 18 pouces, l'hypothèse de les troquer contre des jantes 16 pouces a été émise.

Pirelli s'est toutefois opposé à ce changement, à la fois pour raisons pratiques et à cause de l'impact marketing potentiel. Sur ce dernier point, le passage aux jantes 18 pouces en F1 accompagnait une tendance plus globale dans l'industrie automobile, et un retour en arrière est donc perçu par le manufacturier italien comme négatif à la fois pour l'image et en termes de transfert de technologie.

Concernant l'aspect pratique, modifier la taille des jantes nécessiterait des changements importants dans le processus de production du manufacturier italien. En sus, il devrait être prêt dès 2025 afin de pouvoir lancer un programme d'essais complet avec des voitures spécialement modifiées pour simuler l'impact de la future réglementation.

S'ajoute le fait que ce changement ajouterait un autre défi pour les écuries, qui devront déjà composer avec un tout nouveau châssis et une motorisation différente.

La réglementation 2026 était au cœur d'une discussion entre FIA et écuries dans le cadre d'une récente réunion du comité consultatif technique. Et même si elle n'a débouché sur aucun communiqué officiel, c'est au cours de celle-ci qu'il a été décidé de maintenir les jantes 18 pouces, avec tout de même un léger changement concernant la taille et la forme du pneu en lui-même.

Même jante, mais pneus légèrement différents pour 2026.

"Nous sommes proches de la version finale des dimensions", a déclaré Mario Isola, patron de Pirelli F1, à Motorsport.com. "Évidemment, lorsque vous concevez la roue, vous devez prendre en compte l'ensemble du package, les freins, la roue, la suspension, le pneu, donc je crois que nous sommes proches des tailles finales. Nous devons apporter des modifications parce que la nouvelle voiture est différente et, dans tous les cas, nous devons concevoir un pneu plus petit."

"La discussion porte sur les pneus 16 et 18 pouces. Notre préférence va aux pneus 18 pouces. Et je pense qu'il y a des raisons valables de rester sur des 18 pouces, avec un pneu plus petit, mais toujours la même jante. C'est ce dont nous discutons, un diamètre un peu plus petit, un profil un peu plus bas et un pneu un peu plus étroit."

Concernant l'éventuel gain de poids qu'aurait été le passage aux jantes 16 pouces, Isola d'ajouter : "Il y a un élément qui est le poids. Et il est clair que cela affecte tout le package, et aussi les roues. La différence entre 16 pouces, 18 pouces et un 18 pouces étroit n'est pas énorme. L'élément poids est donc présent."

"Mais ce n'est pas le seul élément. Il y a un élément de performance. Car il est évident que si l'on passe à des pneus 16 pouces, beaucoup plus petits, le risque de surchauffe est beaucoup plus élevé. Un diamètre plus petit signifie que la chaleur est diffusée d'une manière différente. Il y a donc de nombreux éléments à prendre en compte si nous voulons concevoir un pneu qui réponde aux attentes des pilotes. En termes de performances, le pneu de 18 pouces est meilleur que celui de 16 pouces."

Avec Adam Cooper