Le poids des F1 2022 augmente encore

La nouvelle version du Règlement Technique 2022 de la F1 (et notamment son article 4.1), publiée sur le site de la FIA, dispose que les monoplaces ne devront pas peser, sans carburant, moins de 795 kg (contre 752 en 2021), en partie pour accompagner la révolution technique qui sera mise en place.

Initialement, la limite devait se situer à 775 kg, en tenant déjà compte principalement du passage aux pneus 18 pouces et à des améliorations sur le plan sécuritaire, mais de nouvelles évolutions notamment liées à la sécurité au niveau du châssis ont petit à petit amené les instances à revoir ce nombre à la hausse.

C'est donc une hausse d'au moins 43 kg que les F1 connaîtront entre 2021 et 2022, une augmentation quasiment aussi importante qu'au moment du passage des dernières F1 équipées de moteurs V8 atmosphériques (642 kg) aux monoplaces armées d'unités de puissance V6 turbo hybrides (691 kg), soit une prise de masse de 48 kg entre 2013 et 2014.

Il faut noter que dans le poids total des F1 version 2022, le bloc moteur doit peser au moins 150 kg, avec au moins 7 kg pour le MGU-K, 4 kg pour le MGU-H et des batteries qui doivent être comprises entre 20 et 25 kg.

La valeur de 795 kg comprenant déjà le poids du pilote et son équipement, cela veut dire qu'avec le carburant embarqué (autour de 110 kg), les F1 pourront peser jusqu'à 900 kg au départ de certaines courses.

Interrogé sur le sujet en juin dernier, Lewis Hamilton s'était montré défavorable à cette tendance. "Pour moi, cela soulève deux points. Je ne comprends pas pourquoi [les voitures sont] de plus en plus lourdes quand il y a toutes ces discussions sur le fait d'être plus durable, juste sur le principe d'une discipline allant dans cette direction. Mais en étant de plus en plus lourd, vous utilisez de plus en plus d'énergie. Donc ça ne semble pas nécessairement aller dans la bonne direction ou suivre le bon processus de réflexion."

"[Ensuite] les voitures plus légères étaient plus agiles, elles n'étaient pas aussi grosses, naturellement, et donc la course, la maniabilité de la voiture, étaient meilleures. Sur les pistes que nous empruntons, elles sont de plus en plus larges – comme [à Bakou], c'est assez large par endroits et bien sûr, c'est étroit à d'autres endroits."

"Par exemple, à Monaco, il a toujours été relativement impossible de dépasser, mais aujourd'hui les voitures sont si grandes qu'elles sont même trop imposantes pour la piste. Et, comme je l'ai dit, comme nous nous alourdissons de plus en plus, il y a plus d'énergie à dissiper – des freins plus grands, plus de poussière de frein, plus de carburant pour les déplacements. Donc, je ne comprends pas tout."