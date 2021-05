La F1 dévoile le programme du premier GP avec course qualifs

Le Grand Prix de Grande-Bretagne 2021 entrera dans l'Histoire puisqu'il sera le premier à voir la grille de départ de la course se décider... grâce à une course. L'annonce de l'arrivée des Qualifications Sprint a été faite il y a plusieurs semaines déjà mais il restait à savoir comment les instances allaient organiser précisément les week-ends autour de cette nouvelle donne.

Pour rappel, l'arrivée de cette course qualificative s'accompagne du maintien d'une séance de qualifications "standard", organisée le vendredi, et qui doit permettre d'établir la grille des Qualifications Sprint. Ces dernières sont donc une course de 100 km qui attribuera quelques points aux trois premiers et dont l'ordre d'arrivée permettra de déterminer la grille de départ du dimanche.

Le but affiché est évidemment de redynamiser le week-end puisque cela implique la disparition d'une séance d'essais libres et surtout que les trois journées se concluront par un moment fort. Et cela se lit parfaitement dans la manière dont le week-end va être organisé. Dans un communiqué publié ce vendredi, la F1 a expliqué que le programme serait le suivant :

Programme du GP de Grande-Bretagne 2021

Date Séance Horaires (français) Vendredi 16 juillet Essais Libres 1 15h30 - 16h30 Qualifications 19h00 - 20h00 Samedi 17 juillet Essais Libres 2 13h00 - 14h00 Qualifications Sprint 17h30 - 18h00 Dimanche 18 juillet Course 16h

Par rapport au programme précédent, seuls les horaires des Essais Libres du samedi et de la course ne changent pas, tous les autres étant reculés en journée. Il est intéressant de souligner la tardiveté des qualifications du vendredi, sans doute pour tenter de compenser l'enjeu plus faible par un meilleur temps d'exposition en fin d'après-midi/début de soirée.

La Formule 1 table également sur des Qualifications Sprint de "25 à 30 minutes", puisque les pilotes seront peu chargés en essence et n'auront pas besoin de passer par les stands. Le communiqué précise également que le vainqueur de cette course qualificative se verra remettre le trophée en forme de pneu fourni par Pirelli, puisque cette victoire (et surtout la première place qu'elle donnera sur la grille) sera considérée comme une pole position à part entière, ce qui justifie également l'absence de podium, réservé à la course du dimanche.

