La F1 devrait tester un système vidéo pour les virages en aveugle

Avec ses 27 virages en un peu plus de six kilomètres avalés en à peine 90 secondes, le circuit de la corniche de Djeddah propose aux pilotes de Formule 1 un défi quasiment inédit dans l'Histoire de la discipline. Mais il pose également d'importants problèmes de sécurité, puisque certaines portions de la piste sont à la fois très rapides et très étroites, avec peu de dégagements, de sorte que la visibilité est nulle en entrée de virage.

Déjà pointé l'an passé, avec quelques exemples de situations chaudes vues lors des essais libres et des qualifications, ce problème n'a pas pu être vraiment pris à bras-le-corps par les organisateurs pour la seconde édition de l'épreuve, qui se déroule moins de quatre mois après la première. Si des modifications ont bien été faites à la marge, elles ne suffisent pas à rendre le tracé suffisamment sûr en lui-même pour se passer d'interventions extérieures.

Avant le début du roulage des monoplaces ce vendredi, il a ainsi été annoncé que les essais de la F2, qui ont lieu avant ceux de la F1 prévu à 15h, verront le test d'un nouveau système vidéo. Le principe est simple : des écrans ont été installés sur la gauche du circuit avant les virages 13, 16 et 19 afin d'offrir aux pilotes qui s'y engageant un visuel sur ce qu'il se passe à la sortie. L'idée est donc de tenter de pallier le manque de visibilité sur des incidents ou des concurrents au ralenti en offrant une source d'information supplémentaire à ceux qui déboulent à pleine vitesse.

Pour le moment, aucune indication formelle n'a été faite sur le maintien de ce système pour les séances de Formule 1. Toutefois, si l'essai est transformé en Formule 2, il ne devrait y avoir aucune objection à ce que le test se poursuive dans la catégorie reine.

Interrogé ce vendredi matin par Motorsport.com sur le sujet, George Russell, pilote Mercedes et surtout directeur de l'Association des pilotes de Grand Prix (GPDA), a loué cette idée tout en déclarant que le seul moyen de connaître son efficacité était de la tester. Le Britannique estime que si le système fonctionne en Arabie saoudite, ce concept pourrait être mis en œuvre sur d'autres circuits urbains.

"Je pense que nous devrons le tester et voir, et nous n'aurons un retour qu'une fois mis en pratique. Parfois, les solutions de ce genre fonctionnent plutôt bien, parfois moins bien. Nous connaissons les difficultés de visibilité sur un circuit comme celui-ci, et je pense que plus la FIA peut faire des choses pour nous aider, plus cela ne peut être que bénéfique."

"Je ne peux pas faire de commentaires pour le moment, mais cela pourrait être une solution intrigante et, si elle fonctionne, nous pourrions la voir à Bakou, Monaco, Singapour peut-être. Si cela réduit le danger, le risque et améliore la sécurité, alors nous serons tous heureux."