La F1 travaille déjà sur la prochaine génération de monoplaces

Accompagné de son équipe d'ingénieurs au service de la FIA, Pat Symonds est l'un des architectes de la nouvelle génération de Formule 1, introduite cette année. Après deux Grands Prix, il est encore trop tôt pour tirer des conclusions sur les bienfaits de ce changement de réglementation. Cependant, les courses à Bahreïn et en Arabie saoudite ont atteint les objectifs fixés par la F1, puisque les pilotes parvenaient à se suivre plus facilement qu'avec l'ancienne génération de voitures. Suffisant pour que la FIA dresse de premières pistes pour développer les monoplaces du futur.

En revanche, il n'est pas question de tout améliorer. Certaines parties seront conservées, bien que d'importants changements soient à prévoir. Pour le moment, le seul changement confirmé est celui des unités de puissance, qui seront toutes nouvelles en 2026. Alors qu'il avait prévu de prendre sa retraite cet été, Symonds a finalement décidé de prolonger son œuvre pour poursuivre le développement des machines sur le long terme, et donc, apporter de la continuité entre la génération actuelle et la prochaine.

"Nous serions morts si nous ne tirions aucune leçon", explique l'ingénieur au micro de Motorsport.com. "Je pense que quand on imagine une nouvelle voiture, on n'est jamais content du résultat. Dès l'instant qu'elle est terminée, on se dit qu'on aurait pu faire mieux. Et je pense que c'est le cas avec celle de 2022. Je suis très, très heureux de ce que nous avons produit. Mais il y a certaines choses qui pourraient être meilleures. Les nouvelles voitures ne seront pas pour 2023 ou 2025, mais je pense pour 2026. On ne parle pas d'ajustements, mais des bases de la voiture."

Selon Symonds, la FIA a récolté des données "positives" après les premières manches de la saison. Il est aujourd'hui clairement plus simple de suivre une autre voiture, et des comparaisons ont été établies entre les écarts perçus cette année et les saisons précédentes. "Nous avons analysé certaines données, et nous ferons un rapport interne après quelques courses supplémentaires", poursuit Symonds.

"J'ai toujours dit qu'il ne fallait pas se baser sur un seul échantillon, ni sur deux. Le problème n'a jamais été de dépasser, c'est une idée fausse. Il s'agit de se suivre. Nous avons commencé à surveiller cela il y a quelques années pour pouvoir obtenir une vision d'ensemble. Maintenant, nous voyons un changement. Nous n'avons eu que deux courses, mais les preuves sont là pour aller dans le bon sens. Je suis très confiant quant au fait que cette année, nous aurons des courses belles et serrées."

"Nous avons déjà appris de cette voiture, et nous avons confiance en nos outils. Beaucoup de personnes se montraient cyniques par rapport au fait que nous réussirions ou pas, mais nous avons prouvé que nous pouvions le faire, et nous comprenons le problème. En 2021, dans les dernières sessions d'essais pour les voitures de 2022, nous avons réalisé que nous pouvions améliorer certaines choses. Nous les introduirons avec la prochaine génération de monoplaces, qui arrivera probablement en 2026. Comme je l'ai dit, dès que vous concevez quelque chose, vous n'en êtes pas satisfait. Il faut être pragmatique, on ne peut pas faire un concept totalement nouveau chaque année."