F1 TV Access gratuit pendant un mois

Après avoir déjà prolongé les abonnements de deux mois sans surcoût, F1 TV poursuit ses offres pour tenter d'attirer un maximum de personnes vers ses archives vidéos alors que la saison 2020 est toujours en attente en raison de la pandémie liée au nouveau coronavirus. Les neufs premiers Grands Prix ont en effet d'ores et déjà été reportés ou annulés, et l'occasion est donc intéressante de se plonger dans le passé de la discipline.

Lire aussi : Des pilotes de F1 lance un championnat virtuel caritatif

Ainsi, pour offrir cette chance à chacun, la Formule 1 a décidé de proposer gratuitement pendant 30 jours F1 TV Access, la formule d'abonnement déjà peu onéreuse en temps normal (2,99 euros par mois ou 26,99 euros à l'année) qui offre l'accès intégral à l'ensemble des archives de la discipline. Ce sont des centaines heures de programmes qui sont donc disponibles gratuitement durant le prochain mois, dont plus de 250 Grands Prix en intégralité et des vidéos couvrant la grande majorité des courses entre 1981 et 2019.

Des documentaires sont également disponibles, s'intéressant à certains pilotes ou certaines écuries.

Related video