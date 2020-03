F1 TV joue les prolongations face au début de saison repoussé

Coronavirus oblige, les huit premières épreuves prévues au calendrier de la saison 2020 du Championnat du monde de F1 ont été reportées ou purement et simplement annulées. Cette situation inédite dans l'Histoire de la discipline représente une occasion, pour combler l'absence de courses, de se plonger dans le passé de la discipline.

Le service fourni par F1 TV est en cela une solution évidente car il permet d'accéder légalement à nombre d'archives, avec notamment des courses complètes, des résumés ou encore des documentaires couvrant la période allant de 1981 à nos jours. Et face aux problèmes posés par l'actualité et l'impossibilité de retransmettre la moindre course en direct, la discipline reine a décidé de faire un geste en direction de ses abonnés.

En effet, tous les abonnements en cours sont automatiquement prolongés de deux mois sans frais supplémentaires. Une façon d'encourager à profiter des archives dès maintenant sans être trop lésé par les restrictions mondiales.

"Comme aucune course en direct n'est encore possible et que nous attendons le début de la saison, nous prolongeons de deux mois votre abonnement actuel à la télévision de F1, sans frais supplémentaires", peut-on ainsi lire dans un mail envoyé aux abonnés. "Vous pouvez continuer à utiliser F1 TV comme d'habitude, et vous ne serez pas facturé pour cette période supplémentaire."

"Il y a plus de 100 heures de documentaires et de reportages à regarder sur F1 TV, y compris des portraits détaillés de grands noms de la course automobile ainsi qu'une série sur les stars du futur intitulée Chasing the Dream. Vous n'avez rien à faire pour l'instant et nous espérons voir bientôt des pneus rouler sur le tarmac."

