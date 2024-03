Ce que révèle le recours judiciaire pour 75 M€ de Felipe Massa

En saisissant la justice quant à l'issue du Championnat du monde de Formule 1 2008, Felipe Massa a pris une décision sans précédent. Près d'un an après avoir révélé qu'il envisageait un tel recours concernant la gestion par la F1 et la FIA de la controverse du Crashgate au Grand Prix de Singapour, le Brésilien a joint la parole aux actes pour chercher à obtenir réparation.

Il est passé à l'action après les révélations faites l'année dernière par Bernie Ecclestone, selon lesquelles les instances avait été informées très tôt que Nelson Piquet Jr s'était délibérément mis dans le mur à Singapour afin d'aider Fernando Alonso, alors son coéquipier chez Renault, à gagner la course.

Le fait de savoir que quelque chose n'allait pas avant la fin de la saison, et en particulier avant le gala FIA de remise des prix au cours duquel les titres sont officiellement décernés, signifie qu'il y avait suffisamment de temps pour mener une enquête en bonne et due forme et prendre les mesures qui s'imposaient. Felipe Massa estime que si la FIA avait agi comme elle aurait dû le faire à ses yeux, le résultat du Grand Prix de Singapour aurait été modifié et c'est lui qui aurait été couronné Champion du monde en fin d'année au lieu de Lewis Hamilton.

Les arguments entourant la controverse ont longtemps fait l'objet de débats, mais la procédure judiciaire permet aujourd'hui de révéler des détails plus précis de l'affaire. Motorsport.com a consulté les documents de la Haute Cour de justice britannique déposés par les représentants légaux de Felipe Massa : ils offrent un aperçu très intéressant des arguments défendus et de l'issue recherchée.

Le crash polémique de Nelson Piquet Jr à Singapour en 2008. Photo de: Sutton Images

La question à 75 millions d'euros

Lorsque l'on a appris l'an passé que Felipe Massa envisageait un recours en justice, il était surtout question de faire modifier l'attribution du titre mondial 2008. Comme l'avait déclaré en septembre à Motorsport.com Bernardo Viana, du cabinet d'avocats Sao Paulo Vieira Rezende Advogados représentant le pilote brésilien : "L'objectif est de ramener le trophée à la maison. Ce n'est pas financier".

À l'époque, on se demandait toutefois comment l'attribution du titre pouvait être modifiée, car les statuts de la FIA sont très clairs : une fois que les trophées ont été officiellement remis lors du gala de fin de saison, il n'y a plus aucune raison de changer un résultat. C'est d'ailleurs ce qui semble désormais être admis, car aucun document du tribunal ne fait référence à une demande de retrait du premier titre mondial décroché par Lewis Hamilton pour qu'il soit attribué à Felipe Massa. Le recours en justice porte plutôt sur le préjudice subi par le Brésilien à la suite de ce qu'il affirme être de mauvais agissements de la FIA et de la F1.

Il est souligné que Felipe Massa a non seulement perdu 2 millions d'euros de bonus en ne remportant pas le championnat, mais qu'il a également perdu le salaire qu'il aurait pu percevoir les années suivantes – à la fois comme pilote et dans d'autres rôles liés à la F1 ou au sport automobile – ainsi que des opportunités marketing et commerciales. Les documents du tribunal indiquent que la somme finale sera déterminée par "des experts" mais que la meilleure estimation des pertes avant intérêt était de 64 millions de livres, soit près de 75 millions d'euros.

Outre la demande de compensation financière, Felipe Massa souhaite que la FIA reconnaisse qu'elle a agi à l'encontre de son propre règlement en n'enquêtant pas sur les circonstances du Crashgate de Singapour. Il veut également que la fédération déclare que sans cela, elle aurait annulé ou modifié les résultats du Grand Prix, ce qui lui aurait permis d'être sacré champion.

Bernie Ecclestone dans le paddock en 2023. Photo de: Simon Galloway / Motorsport Images

Le respect du règlement

Le recours de Felipe Massa repose sur sa conviction, et celle de ses avocats, que la FIA et les dirigeants de la F1 n'ont pas agi correctement dans l'enquête et la gestion de la machination orchestrée par Renault au Grand Prix de Singapour 2008. Il est apparu que Bernie Ecclestone, alors patron de la F1, et Max Mosley, alors président de la FIA, étaient au courant des agissements de Nelson Piquet Jr avant la dernière course de la saison au Brésil, et qu'ils auraient dû réagir immédiatement.

Les documents judiciaires avancent que la FIA avait l'obligation contractuelle d'enquêter sur les accusations d'actes répréhensibles, sur la base des statuts qui exigent de la fédération internationale qu'elle défende "les intérêts de ses membres dans toutes les affaires internationales concernant la mobilité automobile, le tourisme et le sport automobile". Ces statuts précisent également que l'un des objectifs de la FIA est de "promouvoir le développement du sport automobile, édicter, interpréter et faire respecter des règles communes et applicables à l'organisation et au déroulement des épreuves".

Felipe Massa cite aussi le Code Sportif International, qui a été créé pour que la FIA puisse exercer son pouvoir "de manière juste et équitable", et ne doit "jamais être appliqué de sorte à empêcher ou à gêner une compétition ou la participation d'un concurrent".

On y trouve aussi la fameuse clause 151 (c) qui exige des sanctions pour "toute conduite frauduleuse ou tout acte préjudiciable aux intérêts d'une compétition ou aux intérêts du sport automobile en général". Ainsi que la clause 179 (b) énonçant que si un "élément nouveau" est découvert concernant un événement, alors les commissaires doivent se réunir pour enquêter.

Sur tous ces points, Felipe Massa affirme que si la FIA avait suivi ce que dit le règlement, alors il lui incombait de convoquer les commissaires dès qu'elle a su que Nelson Piquet Jr s'était délibérément accidenté. L'ex-pilote Ferrari soutient également que Bernie Ecclestone devait être au courant des dispositions prévues par le règlement, et qu'il a donc eu tort en décidant de ne pas agir.

Enfin, il laisse entendre qu'il a été victime d'un complot de la FOM et de la FIA pour éviter que le Crashgate ne devienne un scandale causant du tort à la F1. Il affirme que la FIA aurait dû enquêter correctement sur l'accident, et même retarder le gala de fin de saison si elle avait jugé cela nécessaire.