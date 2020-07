Alonso espère pouvoir aider les jeunes de l'académie Renault

Le troisième retour chez Renault de Fernando Alonso en F1 semble avoir pour un temps barré la route des prometteurs pilotes issus de la filière du constructeur français, puisque aux côtés de l'Espagnol, Esteban Ocon dispose d'un contrat courant au minimum jusqu'à la fin 2021.

Avant l'annonce officielle de l'arrivée du double Champion du monde, Guanyu Zhou et Christian Lundgaard semblaient figurer sérieusement sur la shortlist des candidats au baquet. Cyril Abiteboul, le directeur général de l'écurie d'Enstone, assure que le recrutement d'Alonso n'est pas signe d'un manque de confiance dans les pilotes estampillés Renault, mais plutôt la résultante d'une année perturbée par le COVID-19 et de l'impossibilité de pouvoir juger les pilotes juniors à temps pour 2021.

À 39 ans, et alors qu'il va retrouver la discipline reine dans une structure qui, selon toute vraisemblance, ne pourra pas jouer la victoire d'ici 2022, Alonso a expliqué être prêt à faire profiter de son expérience et dit qu'il serait "fier" que l'un de ses élèves devienne un jour Champion du monde à son tour, si lui ne peut pas le faire d'ici sa fin de carrière.

"Évidemment, j'ai conscience de la Renault Sport Academy et de son importance pour le groupe, et je ne peux pas être plus d'accord avec Cyril", a déclaré Alonso. "Je pense que les jeunes gars talentueux sont l'avenir. De mon expérience personnelle, toutes les équipes qui ont investi dans une académie de jeunes pilotes ont été récompensées par la suite."

"Je vais essayer d'aider autant que possible avec mon expérience, et dans différentes catégories également et avec différents styles de pilotage. Et qu'importe ce que les règles 2022 pourront donner en termes de style de pilotage, je pourrai avec un peu de chance les aider."

"J'ai conscience de ma mission, pas seulement dans la voiture mais également en dehors, de ce dont je dispose pour aider et apporter à Renault, et je vais essayer de faire de mon mieux pour aider à devenir une équipe Championne du monde. Si c'est au niveau du pilotage, ça serait fantastique ; si c'est avec l'avenir et un pilote plus jeune, j'en serais tout de même fier. C'est la mission, et je vais travailler aussi dur que possible pour l'équipe."

