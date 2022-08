Fernando Alonso chez Aston Martin en 2023 !

Aston Martin n'aura pas tardé à annoncer le remplaçant de Sebastian Vettel, qui partira à la retraite en fin de saison. Il s'agira tout bonnement de Fernando Alonso, qui va quitter Alpine après seulement deux campagnes au sein de l'écurie d'Enstone. L'annonce officielle est tombée ce lundi matin, au lendemain du Grand Prix de Hongrie et au moment de démarrer la trêve estivale.

L'Espagnol, double Champion du monde de la discipline et qui vient de fêter son 41e anniversaire, rejoindra donc le constructeur de Silverstone dans le cadre d'un "contrat pluriannuel" et fera équipe avec Lance Stroll. Même s'il faisait partie des candidats potentiels à ce baquet d'usine, puisque son engagement avec Alpine se termine en fin d'année, Alonso ne semblait pas en être le favori désigné, les rumeurs évoquant également Mick Schumacher et Daniel Ricciardo.

"L'ensemble de l'entreprise est très enthousiaste à l'idée d'apporter à l'équipe l'incroyable expérience de Fernando ainsi que son rythme et son sens de la course exceptionnels", peut-on notamment lire dans le communiqué officiel publié par Aston. "Le recrutement d'un talent exceptionnel tel que Fernando est une déclaration d'intention claire de la part d'une organisation qui s'est engagée à développer une équipe de Formule 1 victorieuse."

Dans le cadre de cette annonce, Alonso a ainsi expliqué : "Cette écurie Aston Martin déploie clairement l'énergie et le dévouement nécessaires pour gagner, et est par conséquent l'une des équipes les plus enthousiasmantes en Formule 1 à ce jour. Je connais Lawrence [Stroll] et Lance depuis de nombreuses années et il est parfaitement évident qu'ils ont l'ambition et la passion pour réussir en Formule 1."

"J'ai observé l'écurie attirer systématiquement des personnes de qualité au palmarès fourni, et j'ai pris conscience de l'immense engagement que représente l'obtention de nouvelles infrastructures et ressources à Silverstone. Personne en Formule 1 ne démontre une telle vision, cette soif de victoire absolue, ce qui en fait une opportunité vraiment enthousiasmante pour moi. J'ai encore cette soif de victoire, cette ambition de me battre pour être aux avant-postes, et je veux faire partie d'une organisation qui est motivée à apprendre, à progresser et à réussir."

"Nous apprécions tous le fait qu'il y a bien plus à faire pour atteindre les avant-postes et que nous devons tous réunir nos énergies en travaillant ensemble pour trouver de la performance. La passion et le désir d'être performant dont j'ai été témoin me convainquent de perpétuer mon plaisir et mon engagement en F1. J'ai l'intention de gagner à nouveau dans ce sport et je dois donc saisir les opportunités qui me semblent être les bonnes."

Aston Martin sera donc le sixième constructeur différent dans la carrière d'Alonso, après Minardi, Renault, McLaren, Ferrari et Alpine. L'Espagnol, qui dépassera prochainement le record de départs en Grands Prix de Kimi Räikkönen, pourrait être le premier à atteindre les 400 GP disputés en carrière à l'horizon 2024.

Désormais, du côté de Enstone, la question de la succession d'Alonso va se poser, avec bien entendu l'option évidente de la promotion interne, à savoir Oscar Piastri, Champion F2 en titre et réserviste cette année.