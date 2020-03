Bientôt un documentaire Amazon Prime sur Fernando Alonso

Il s'agira d'une nouvelle série documentaire avec comme sujet le triple Champion du monde de Formule 1 et double vainqueur des 24 Heures du Mans, Fernando Alonso. Sobrement intitulé "Fernando", ce nouveau projet promet un accès à l'intimité à l'Espagnol et son équipe Toyota durant l'année écoulée, et notamment sa préparation pour sa première participation au Dakar, en Arabie saoudite.

Cette série, qui sera composée de cinq épisodes et sera disponible sur la plateforme Amazon Prime, démarrera après sa retraite de la Formule 1 en 2018. Elle reviendra également sur sa participation aux 500 Miles d'Indianapolis 2019, qui s'est soldée par une non-qualification au terme d'une tentative mal préparée par McLaren, ainsi que sur sa victoire aux 24 Heures du Mans 2019.

Javier Mendez, directeur du contenu mondial pour la compagnie de production The Mediapro Studio, a déclaré : "La série partagera la réflexion de Fernando sur son éventuel retour en F1. Fernando est un gagnant et son objectif cette année a été de démontrer qu'il est le meilleur pilote de véhicules à quatre roues."

La série sera diffusée plus tard cette année en Espagne, France, Italie, Grande-Bretagne et en Amérique latine.