Alonso devrait faire son retour chez Renault en 2021

Fernando Alonso a couru pour Renault de 2003 à 2006, remportant le titre mondial lors des deux dernières années, avant de revenir à Enstone de 2008 à 2009 après un éphémère passage chez McLaren. Il n'a pas couru en Grand Prix depuis 2018 avec... McLaren, mais devrait manifestement pallier le départ de Daniel Ricciardo... à destination de cette même équipe.

McLaren 2007 : Briatore avait averti Alonso face au "chouchou" Hamilton

L'écurie Renault est certainement très différente d'il y a 11 ans, lorsqu'Alonso en faisait encore partie, mais de nombreux employés y demeurent depuis cette époque, notamment le directeur sportif Alan Permane. L'Espagnol retrouvera également l'actuel directeur technique Pat Fry, avec qui il a travaillé chez McLaren et Ferrari.

La semaine dernière, le directeur d'équipe Cyril Abiteboul avait confirmé que Renault s'intéressait à Alonso, mais avait tempéré cette information en soulignant la présence d'autres candidats."Il n’y a pas que Fernando sur la liste, il y en a d’autres", a-t-il insisté il y a seulement cinq jours.

Esteban Ocon, quant à lui, était plutôt favorable à l'idée de faire équipe avec le double Champion du monde. "Mon choix personnel n'a aucun lien avec ce que l'écurie va faire", avait-il indiqué. "J'ai une super relation avec Fernando. Le casque que j'ai, et le seul échange que j'ai fait entre pilotes, c'était avec lui. C'est lui qui, avec Michael [Schumacher], ses luttes à l'époque, m'a donné l'amour du sport. Je ne sais pas s'il va nous rejoindre ou non, mais s'il pouvait revenir, j'en serais très heureux."

À noter qu'Alonso fêtera son 40e anniversaire en juillet 2021. Depuis 1980, seuls deux pilotes sont parvenus à monter sur le podium à plus de 40 ans en Formule 1. Le premier était Nigel Mansell au Grand Prix d'Australie 1994, après l'accrochage des leaders et candidats au titre Damon Hill et Michael Schumacher ; le second était ce même Schumacher au Grand Prix d'Europe 2012, là aussi grâce à la collision de deux pilotes devant lui en toute fin de course, à savoir Lewis Hamilton et Pastor Maldonado. Bien entendu, Alonso pourrait ne pas être le doyen du plateau si Kimi Räikkönen, près de deux ans plus âgé, venait à poursuivre l'aventure.

