Alonso : "Je pourrais être 6e ou 7e au championnat"

Lorsque l'Alpine de Fernando Alonso est tombée en panne au Grand Prix d'Arabie saoudite, le double Champion du monde a perdu l'opportunité de ce qui s'annonçait comme un beau résultat. En effet, au moment de cet incident survenu dans le 36e tour, Alonso occupait la septième place – virtuellement la sixième, Lewis Hamilton ne s'étant pas encore arrêté – avec cinq secondes d'avance sur ses plus proches rivaux à stratégie similaire, Esteban Ocon et Valtteri Bottas.

"Encore un abandon. C'est décevant de n'avoir que deux points après deux excellents week-ends", déplore l'Espagnol. "Le rythme semble être un petit peu meilleur que les résultats ne le disent. Et nous avons offert des points aux gens derrière nous. Le chemin est long, la chance va tourner. Espérons recevoir certains de ces cadeaux à l'avenir."

"Je suis content des performances, mais comme je l'ai dit, nous avons perdu des points. Je pense que je pourrais être sixième ou septième au championnat, à vrai dire. Je ne suis pas dans cette position, et ce n'est pas que nous manquions de mérite. C'est juste parce que nous n'avons pas maximisé les points. Nous en avons perdu trop, je pense." Dans les faits, même si Alonso avait fini sixième à Djeddah, il serait neuvième du championnat avec dix points à son actif.

Ce Grand Prix d'Arabie saoudite a été marqué par le duel entre Alonso et son coéquipier Ocon, qui se sont livré une bataille intense pour la sixième place pendant une dizaine de tours, en début d'épreuve.

"Bien sûr, il faut laisser plus de marge, mais tout a été", rassure Alonso, alors que cette lutte, certes sans accrochage, a quand même permis à George Russell de prendre le large et aux poursuivants de réduire l'écart. "Nous nous étions déjà battus à Bahreïn dans le premier relais, même si nous avions des stratégies différentes. Ici, nous avions la même stratégie, mais pour quelque raison que ce soit, ma voiture paraissait plus rapide ce week-end en qualifications et en course, alors j'ai pu dépasser et creuser un peu l'écart. Nous avons aussi eu une bonne bataille avec Kevin [Magnussen], ainsi qu'avec Bottas, qui était très rapide : nous avons dû nous défendre rudement contre Bottas."

Après ces deux premiers week-ends de la saison, quel bilan tirer de la hiérarchie ? Ferrari et Red Bull mènent clairement la danse en matière de performance, mais derrière, c'est très serré. Alpine était la troisième force du plateau en qualifications à Djeddah, avec la cinquième place d'Ocon, cependant Alonso se garde bien d'affirmer que l'A522 occupe cette position intrinsèquement : "Je ne sais pas. Elle a l'air un peu plus rapide, l'Alfa Romeo, à certains endroits. La Haas était très rapide à Bahreïn. Et Russell n'était pas mal [en course à Djeddah], mais pas exceptionnel."

"Nous sommes donc là, et c'est à nous de faire des progrès. Nous ne sommes pas forcément les troisièmes plus rapides, mais apparemment, nous sommes capables d'être constants, et même [dimanche] sans l'abandon nous aurions pu faire sixième et septième. Cela nous a mis à un bon niveau de points."

Et parmi les éléments positifs, il y a les progrès réalisés par l'unité de puissance Renault par rapport à l'an passé. Ainsi, lorsque nous lui demandons s'il est encouragé par ce nouveau moteur, Alonso répond : "Oui, je pense que nous sommes à peu près au même niveau que les autres."

Propos recueillis par Adam Cooper