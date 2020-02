Ferrari a déjà envisagé puis abandonné l'idée d'un système DAS

Au-delà des performances toujours difficiles à déchiffrer lors des essais hivernaux, le sujet principal jusqu'ici aura été le DAS. Le système de direction à deux axes de Mercedes, qui permet au pilote, en piste, de modifier le pincement des roues avant en avançant ou en reculant le volant, a soulevé nombre de questions et suscité une certaine admiration de la part d'acteurs et d'observateurs. Alors que sa légalité pour 2020 est présumée (en raison des retours positifs de la FIA à ce sujet) mais pas actée (car il faut quoi qu'il arrive une décision des commissaires d'un Grand Prix), il est d'ores et déjà clair selon le règlement 2021 qu'une telle solution ne sera pas permise l'an prochain.

Interrogé dans le cadre d'une conférence de presse ce mercredi, en marge de la reprise des essais hivernaux à Barcelone, Mattia Binotto, le directeur de la Scuderia Ferrari, affirme que son écurie a auparavant étudié un système similaire au DAS mais avait abandonné l'idée de le mettre en place : "Le système DAS est quelque chose que nous avons envisagé par le passé, mais nous ne l'avions pas dessiné et développé. La raison, c'est la question de la légalité, que nous n'avions pas clarifiée avec la FIA à l'époque."

"[Mais], en second lieu, parce que nous croyons que ça n'en vaut pas le coup, au moins pour notre voiture et nos concepts", a poursuivi Binotto, alors que les gains qu'un tel dispositif peut apporter restent encore à découvrir. "Nous regardons ce que les autres font. Pour l'instant, c'est vraiment un point d'interrogation. Je ne suis pas sûr que nous allons le développer."

Sur la question de la légalité, et alors que d'aucuns ont remis en cause la vision consistant à considérer le DAS comme étant conforme à la réglementation technique, le technicien ne souhaite pas livrer son opinion. "Je pense qu'il est difficile pour nous de juger. Au niveau du système exact, je suis quasiment sûr que la FIA se fera son propre jugement."

